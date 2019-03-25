حقيقة توقيع آندير هيريرا لاعب مانشستر يونايتد لباريس سان جيرمان

نفى الإسباني آندير هيريرا، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، حقيقة التقارير التي تحدثت عن توقيعه لباريس سان جيرمان الفرنسي، تمهيدًا للانتقال إليه الصيف المقبل.

وقال هيريرا في تصريحات نقلتها صحيفة ”مترو“ الإنجليزية: ”من المنطقي حين يقترب عقدك من النهاية وقبل 3 أشهر من ذلك، تكون لديك عدة خيارات“.

وأضاف هيريرا: ”أركز على لعب كرة القدم فقط في الفترة المتبقية، وأترك الباقي لوكيلي، سواء كان التجديد لمانشستر يونايتد أو الحديث مع نادٍ آخر عن رحيلي“.

وواصل: ”لا أشعر بالجنون حول ما سيحدث خلال الفترة المقبلة، لذلك لا أعرف إذا كانت فترتي مع مانشستر يونايتد قد انتهت، وأنا أستمتع بالوجود في أكبر نادٍ في إنجلترا، والجماهير تحبني، وعاملوني بشكل رائع، ومن الواجب الاستماع لهم، رغم أنني لا أعرف ما سيحدث“.

وأتم الدولي الإسباني: ”حاليًا سنحاول الفوز على واتفورد الأسبوع المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز“.

وينتهي عقد هيريرا، البالغ من العمر 29 عامًا، مع مانشستر يونايتد، بنهاية الموسم الجاري، ولا يوجد بند لتمديد عقده لمدة عام آخر بشكل تلقائي.

وتردد أن باريس سان جيرمان توصل لاتفاق مع هيريرا، وسيحصل اللاعب على 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.