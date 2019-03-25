شكوك حول لحاق نجم السبيرز بمباراة ليفربول وتوتنهام

تحوم الشكوك حول قدرة ديلي آلي، لاعب خط وسط توتنهام هوتسبير، على اللحاق بمباراة السبيرز مع ليفربول، في قمة منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض ديلي آلي لإصابة في مشاركته مع المنتخب الإنجليزي في مرحلة التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أوروبا 2020.

وبحسب موقع ”فوتبول لندن“، فإن غاريث ساوثغيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، ينتظر تقييم حالة آلي، ومعرفة مدى جاهزيته، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أن اللاعب بعيد عن المشاركة بالمباراة المقبلة أمام الجبل الأسود.

وأضاف الموقع أن ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام يخشى تفاقم إصابة ديلي آلي وغيابه عن مواجهة ليفربول، يوم 31 من الشهر الحالي.

وخرج ديلي آلي، البالغ من العمر 22 عامًا، في الدقيقة 63 من مباراة إنجلترا والتشيك، والتي انتهت بفوز الأسود الثلاثة 5/0.

وشارك ديلي آلي في 26 مباراة مع توتنهام الموسم الحالي في جميع المسابقات، وسجل 7 أهداف وصنع 5.

ويحتل توتنهام المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 61 نقطة، وتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يلاقي مانشستر سيتي.