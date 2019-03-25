رد ليفربول على رغبة ريال مدريد في ضم ساديو ماني

ربطت تقارير صحفية إسبانية وإنجليزية عديدة بين السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول وريال مدريد الإسباني؛ بسبب رغبة زين الدين زيدان في ضم اللاعب الذي يقدم أفضل مواسمه مع الريدز.

وتحدثت صحيفة ماركا، صباح اليوم، عن رغبة زين الدين زيدان الملحة في التعاقد مع نجم ليفربول السنغالي ساديو ماني في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ويعتبره أولوية في تعاقدات ريال مدريد.

وبحسب دومينيك كينغ، الصحفي بجريدة دايلي مايل، فإن ليفربول غير مهتم بعملية بيع ماني لريال مدريد.

ويعتقد مسؤولو ليفربول، أن ماني بدأ يقدم المأمول منه هذا الموسم؛ لذلك عملية بيعه ليست ضمن خطط النادي.

وجدد ماني عقده مع ليفربول هذا الموسم، رفقة عدد من نجوم الفريق المهمين.