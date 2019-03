مانشستر سيتي يكشف عن نسخة مميزة من قميصه (شاهد)

كشف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن تصميم قميص خاص، قدمته شركة ”نايكي“ العالمية، احتفاءً بشراكتهما المستمرة منذ 6 سنوات.

ووفقًا لما أعلنه النادي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على تويتر، فقد تم دمج كل الأقمصة السابقة للنادي السماوي في قمص واحد.

ويرتدي بطل البريميرليغ حاليًا، أزياء من رعاية شركة ”نايكي“ الأمريكية، والتي كانت قد خلفت ”أمبرو“ في تصميم ملابس الفريق.

وكان مانشستر سيتي أعلن مع بداية العام الحالي، توقيعه عقدًا مع شركة بوما للملابس الرياضية لرعاية الفريق بداية من الصيف المقبل مقابل ما يقارب 650 مليون إسترليني.

وأعلن فيران سوريانو، المدير التنفيذي لسيتي، توقيع العقد، ووصف الأمر بالتاريخي وغير المسبوق؛ لكونه شراكة بين الشركة وخمسة أندية على مستوى العالم.

وضمت الصفقة أندية ميلبورن، جيرونا، أتلتيكو تورك، سيشوان بمختلف فئاتها؛ لكونها كلها تابعة لمجموعة سيتي الرياضية.

2013-2019 ????@ManCity release a mashup of nine shirts from the last six years pic.twitter.com/C8SKmBK92Z

— B/R Football (@brfootball) March 25, 2019