أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية هذا الصباح.. ريال مدريد يطارد ساديو ماني

شكلت تصفيات أمم أوروبا ”يورو 2020“ واللقاءات المقبلة لمنتخب إنجلترا وفرنسا أهم أخبار الصحف الرياضية، بالإضافة إلى أخبار سوق الانتقالات وصراع الفرق الكبرى من أجل حسم صفقات مبكرة.

ويبقى الهولندي ماتيس دي ليخت أهم اللاعبين المطلوبين حاليًا، بالإضافة إلى اهتمام ريال مدريد بالنجمين السنغالي ساديو ماني وإيدين هازارد.

كما اهتمت الصحف الإيطالية بتألق موهبة يوفنتوس الشاب مويس كين رفقة منتخب إيطاليا ومتابعة عودة إيكاردي لتدريبات إنتر ميلان.

الصحافة الإسبانية

سبورت

ركزت الصحيفة الكتالونية على مفاوضات نادي برشلونة لضم المدافع الهولندي دي ليخت من أياكس، وكتبت أن برشلونة سيقدم للفريق الهولندي المدافع الفرنسي توبيدو لتسهيل الصفقة.

كما تحدثت الصحيفة عن فوز برشلونة بكلاسيكو السلة أمام ريال مدريد، وعدم حضور تشافي للمشاركة رفقة المنتخب الكتالوني وتصريحات أومتيتي بشأن لعبه مصابًا في كأس العالم بروسيا.

ماركا

تحدثت الصحيفة عن رغبة زين الدين زيدان الملحة في التعاقد مع نجم ليفربول السنغالي ساديو ماني في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ويعتبره أولوية في تعاقدات ريال مدريد.

كما عادت الصحيفة للحديث عن تألق راموس رفقة المنتخب الإسباني ووصفته بأفضل لاعب لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

كما اعتبرت الصحيفة أن الفرنسي توماس ليمار سيجتاز 10 لقاءات اختبار رفقة أتلتيكو مدريد لتحديد مصيره.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة الكتالونية على محاولات برشلونة لضم لاعبين، وكتبت: ”هجوم لحسم صفقتي دي ليخت ويوفيتش“.

كما تحدثت الصحيفة عن تعاقدات ريال مدريد وأخبار ارتباطه مع إيدين هازارد، فيما اهتمت بفوز برشلونة في كلاسيكو السلة أمام ريال مدريد.

الصحافة البريطانية

ذا صن

تحدثت الصحيفة عن المواجهة التي تنظر المنتخب الإنجليزي أمام الجبل الأسود، مساء اليوم الاثنين، وأكدت أن غاريث ساوثغيت نصح لاعبيه بالهدوء وأن يكونوا منفتحين في مواجهة مشجعي المنتخب المنافس.

كما تحدثت الصحيفة عن الملعب الجديد لتوتنهام وبداية بوكيتينو في مسرح الأحلام الجديد وفريق الأحلام.

الصحافة الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

اهتمت الصحيفة الإيطالية بتألق مويس كين رفقة المنتخب الإيطالي وتسجيله أولر هدف دولي في أول لقاء وكتبت: ”نعم نحن كين“.

كما اهتمت بتألق نجم ميلان الجديد البرازيلي لوكاس باكيتا، والذي سجل أول أهدافه رفقة منتخب البرازيل في لقاء ودي.

كما تحدثت الصحيفة على المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي ومشاركاته في تدريبات إنتر ميلان والحضور الجماهيري الكبير في ملعب تورينو خلال لقاء لكرة القدم النسائية.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة الإيطالية بدورها على التألق الكبير لجوهرة يوفنتوس الشاب مويس كين، كما تحدثت عن الرياضة النسوية من خلال الحضور الجماهيري الكبير للقاء كرة القدم بين يوفنتوس وفيورنتينا، وتألق إيطالي في رياضة البياثلون.

الصحيفة تحدثت عن مطالبة إنتر ميلان بـ100 مليون يورو للتخلي عن مدافعه السلوفاكي ميلان سكرينيار.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

الصحيفة الفرنسية خصصت الجزء الأهم من صفحتها الأولى لمواجهة المنتخب الفرنسي ومنتخب أيسلندا في تصفيات أمم أوروبا 2020 وركزت على التفاهم الحاصل بين بول بوغبا وغريزمان، وكتبت: ”إخوة في اللعب“.