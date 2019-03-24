اعتقال شقيق أغويرو لاتهامه بخداع فتاة ليل

أشارت وسائل إعلام أرجنتينية، إلى أن ألكسندر غاستون ديل كاستيلو شقيق سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، تم القبض عليه.

وذكرت صحيفة ”كلارين“ المحلية، أنه تم القبض على شقيق أغويرو بعدما أبلغت فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا بأنه ”استغلها“ وسهل علاقتها مع رجل آخر أساء إليها جنسيًا.

وجاء تسلسل الأحداث التي وقعت في باليرمو على النحو التالي، حيث التقى غاستون ديل كاستيلو بالفتاة في تلك الليلة، حيث مارس الجنس معها بالتراضي قبل أن تغيب الفتاة عن الغرفة التي قضيا ليلتهما بها، لتعود وتجد صديقه البالغ من العمر 33 عامًا في الغرفة بدلًا منه.

بدأت الشابة في الصراخ بعدما أدركت الخدعة، واتصلت بالشرطة في وقت لاحق، ثم تم نقلها إلى المستشفى، حيث خضعت لفحوصات وقائية.

ويبلغ ديل كاستيلو من العمر 21 عامًا، ويلعب مهاجمًا في فريق آرسنال دي ساراندي الأرجنتيني، وسبق له اللعب في قادش الإسباني سابقًا.