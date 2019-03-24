فان ديك يشيد بالأسلوب الصادم ليورغن كلوب مع لاعبي ليفربول

قال فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، إن شغف مدربه يورجن كلوب وأسلوبه المباشر يناسب اللاعبين.

ويسعى ليفربول للقبه الأول في الدوري الممتاز منذ 1990، وقال فان ديك إن كلوب قد يكون صريحًا بشكل صادم عند تقييم أداء اللاعبين.

وأضاف المدافع الهولندي في أحد البرامج التلفزيونية عن مدربه الألماني: ”إن حماسه متقد للغاية وسيقول لك الحقيقة طوال الوقت. لا يكل من دفعك للأمام، وهذا شيء يعجبني شخصيًا وكذلك يعجب معظم اللاعبين كثيرًا“.

”كثيرًا ما نجتمع طوال الموسم حينما لا يكون سعيدًا ببعض الأشياء. هذه إشارة جيدة رغم أننا خسرنا مباراة واحدة في الدوري طوال الموسم، هناك بعض اللحظات التي كان ينبغي أن نقدم فيها أداء أفضل“.

ويملك ليفربول أفضل دفاع في الدوري، حيث اهتزت شباكه 18 مرة خلال 31 مباراة، لكن ملاحقه المباشر مانشستر سيتي، الذي يملك مباراة مؤجلة، يمكن أن ينفرد بصدارة الدوري، حال فوزه بهذه المباراة.

وقال فان ديك، إن الصراع على الفوز بالدوري على أشده بين الفريقين.

وأضاف: ”من سوء حظنا أن مانشستر سيتي يقدم أداءً متميزًا طوال الموسم. ونحن كذلك نؤدي بشكل جيد في الدوري“.

”هذا شيء ممتع لكل من يعشق كرة القدم. سنواصل تقديم أقصى ما لدينا حتى نهاية الموسم وهم (سيتي) كذلك“.

ويستضيف ليفربول فريق توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الثالث، في المباراة المقبلة بالدوري، يوم الأحد القادم.