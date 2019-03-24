مانشستر سيتي يطلب اعتذارًا رسميًا من بايرن ميونخ.. و“يويفا“ يدرس التدخل

قالت صحيفة ”ديلي ميرور“، إن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي سيطلب اعتذارًا رسميًا من نادي بايرن ميونخ الألماني، على خلفية التصريحات التي أدلى بها رئيس النادي البافاري، أولي هونيس، ضد السيتي.

وكان هونيس قد هاجم إدارة مانشستر سيتي، بطريقة غير مسبوقة، فيما يتعلق بتمويل صفقات الفريق.

وأضافت ”ميرور“ بقولها، في تقرير نشرته، اليوم الأحد: ”تشعر إدارة مانشستر سيتي بغضب شديد؛ نتيجة تطاول هونيس على السيتي، خاصة أن رئيس نادي بايرن ميونخ مدان أساسًا بالاحتيال الضريبي“.

ونقلت عن مصدر في إدارة مانشستر سيتي قوله: ”هذا تصريح لا يصدر إلا من شخص متعجرف، ومتغطرس.. نشعر أيضًا بالقلق من أن تصريحات أولي هونيس تحمل تمييزًا عنصريًا“.

وأكدت الصحيفة أن الملف أصبح الآن في أيدي الفريق القانوني بنادي مانشستر سيتي لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد رئيس بايرن ميونخ.

وقالت: ”في حالة عدم صدور اعتذار رسمي علني من جانب رئيس بايرن ميونخ، فإن إدارة مانشستر سيتي ستمضي قدمًا في إجراءات الحصول على تعويض قانوني“.

وتابعت بقولها: ”يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التدخل في تلك القضية؛ لأنه لا يريد أي تصعيد بين ناديين كبيرين في القارة“.