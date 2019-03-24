مانشستر يونايتد يرصد ربع مليار جنيه إسترليني لضم 3 صفقات برتغالية

يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لدخول سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بكل قوة، من أجل محاولة إعادة البريق لتشكيل الفريق، وعلى أمل التتويج بالبطولات في الموسم الجديد.

ويعوّل المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير على الصفقات الجديدة، في ظل الوعود التي تلقاها من إدارة مانشستر يونايتد بتخصيص ميزانية كبيرة لسد النقص الواضح في بعض المراكز.

وفي هذا الصدد، كشفت شبكة ESPN الإخبارية، أن إدارة مانشستر يونايتد دخلت في مفاوضات جادة لضم 3 صفقات من الدوري البرتغالي.

وأشارت في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إلى أن على رأس تلك الصفقات الموهبة البرتغالية الجديدة خواو فليكس، لاعب نادي بنفيكا، والملقب بـ“كريستيانو رونالدو الجديد“.

وتابعت: ”يرغب مانشستر يونايتد -أيضًا- في ضم المدافع روبين دياز لاعب بنفيكا البالغ من العمر 21 عامًا، إضافة إلى برونو فرنانيديز، لاعب وسط سبورتنغ لشبونة، البالغ من العمر 24 عامًا“.

وأكدت أن إدارة المانيو رصدت مبلغًا ضخمًا يصل إلى 250 مليون جنيه إسترليني، لضم الصفقات البرتغالية الثلاثة.

ونوهت إلى أن مهمة مانشستر يونايتد لن تكون سهلة في الحصول على توقيع اللاعبين الثلاثة، في ظل المنافسة الشرسة على تلك الصفقات من أندية يوفنتوس الإيطالي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وبرشلونة وريال مدريد الإسبانيين.