هكذا سيتعامل هازارد مع ”القبعة التذكارية“ التي سيحصل عليها لخوضه 100 مباراة مع بلجيكا

قال إيدين هازارد، لاعب وسط تشيلسي، اليوم السبت، إن ”القبعة التذكارية“ التي سيحصل عليها بمناسبة خوض مباراته المئة مع منتخب بلجيكا لكرة القدم، غدًا الأحد، سيضعها في المرآب.

وقال هازارد قائد بلجيكا قبل مواجهة قبرص غدًا في نيقوسيا ضمن تصفيات بطولة أوروبا 2020: ”سيكون من الأفضل خوض هذه المباراة في بلجيكا لكن المواجهة في نيقوسيا.

”أنا سعيد لأني في سن 28 عامًا حققت هذا الإنجاز. كانت تجربة رائعة حتى الآن وأتمنى أن لا تنتهي. ما زلت أشعر بأني على ما يرام وتمتلكني السعادة عندما أرتدي قميص بلجيكا“.

وسيحصل هازارد مع زميليه يان فرتونن وأكسل فيتسل على قبعة تذكارية.

وأضاف للصحفيين: ”ماذا سأفعل بالقبعة؟ أعتقد أنها ستبقى في المرآب مع الكؤوس التي فزت بها، قلت من قبل أني لست مهتمًا حقًا بمثل هذه الأشياء، ربما يسلم والدي القبعة إلى استاد براينويس“.

وبدأ هازارد وأشقاؤه الثلاثة مسيرتهم في نادي استاد براينويس ووالده هنري لا يزال ينتمي لهذا النادي.