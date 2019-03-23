أخبار ريال مدريد وبرشلونة وليفربول والدوريات الخمس الكبرى

شهد، اليوم السبت، العديد من الأحداث الكروية المهمة، رغم فترة التوقف الدولية، وهيمنت إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني على أخبار كرة القدم، إضافة إلى أنباء سوق الانتقالات الصيفية، في الأندية الأوروبية الكبرى.

برشلونة يتنفس الصعداء

كان القدر رحيمًا بنادي برشلونة الإسباني، بعد ساعات من الترقب الشديد والقلق الذي صاحب إصابة النجم ميسي في مباراة الأرجنتين وفنزويلا، التي أقيمت، مساء أمس الجمعة، وانتهت بخسارة التانغو 1-3.

وقالت تقارير طبية، إن ميسي تعرض لإصابة في الحوض، ولن يشارك في مباراة الأرجنتين والمغرب المقررة يوم الثلاثاء المقبل، ما أثار القلق في نادي برشلونة حول إمكانية لحاقه بمباراة إسبانيول في الدوري الإسباني، الليغا، ومباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وأشارت شبكة ESPN الإخبارية إلى أن ميسي سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة إسبانيول السبت المقبل في الليغا، وأنه لن يحتاج إلى أي فحوص طبية إضافية.

على صعيد آخر، قالت تقارير صحفية إن البرازيلي فيليبي لويس، ظهير أيسر نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، رحّب بالانضمام إلى برشلونة بداية من الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن لويس، 33 عامًا، أكد للمقربين منه أنه لا يخشى المنافسة مع جوردي ألبا ظهير أيسر البارسا، وأنه يرغب في خوض تحد جديد مع البلوغرانا، رافضًا الرحيل إلى ناد آخر أقل في المستوى التنافسي من أجل الأموال.

وينتهي عقد لويس رفقة الروخي بلانكوس في منتصف العام الجاري، وهو ما يعني أنه سيكون لاعبًا حرًا بنهاية الموسم.

بوغبا إلى ريال مدريد؟

تواصلت التقارير التي تشير إلى رغبة الفرنسي الدولي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي في الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، بداية من الموسم المقبل.

ووصف بوغبا اللعب لريال مدريد بأنه ”حلم“ لكل لاعبي العالم، خاصة في وجود مواطنه زين الدين زيدان على رأس القيادة الفنية في النادي الملكي.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن بوغبا بدأ بالفعل في التواصل مع وكيل أعماله مينو رايولا، من أجل بحث مسألة رحيله إلى الميرينغي.

وينتهي عقد بوغبا، 26 عامًا، رفقة المانيو في منتصف عام 2022، وكان قد انتقل إلى أولد ترافورد من نادي يوفنتوس في صيف 2016 مقابل 114 مليون يورو.

ليفربول يحاصر ساديو ماني

أكدت تقارير صحفية بريطانية أن نادي ليفربول الإنجليزي سيخوض معركة شرسة للحفاظ على النجم السنغالي ساديو ماني، المتألق مؤخرًا رفقة الريدز.

وأصبح ماني، 26 عامًا، الورقة الرابحة لليفربول خلال المباريات الأخيرة في البريمييرليغ أو دوري الأبطال، وتفوق على المصري محمد صلاح، البعيد عن مستواه مؤخرًا.

وقالت صحيفة ”الديلي ستار“، في تقرير نشرته اليوم السبت: ”سيبذل مسؤولو ليفربول قصارى جهدهم من أجل استمرار ماني رفقة الفريق، في ظل العرض المقدّم له من نادي ريال مدريد الإسباني، حيث أبدى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي رغبته الشديدة في ضم ماني إلى صفوف الميرينغي“.

ويرتبط ماني بعقد مع ليفربول يستمر حتى منتصف عام 2023.

وفي نفس السياق، صدم ليفربول جماهيره، بعد أن أشارت تقارير إلى أن الألماني يورغن كلوب، مدرب الفريق، لا يرغب في دخول سوق الانتقالات الصيفية بصفقات مالية باهظة، بعد الإنفاق الكبير على صفقات من العيار الثقيل العام الماضي.

سباق كوليبالي

لا يزال السباق مستمرًا بين عمالقة أوروبا للحصول على خدمات المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، نجم نادي نابولي الإيطالي.

ويحاول نابولي وضع رقم تعجيزي لمنع رحيل كوليبالي عن النادي الإيطالي، وأكد مسؤولوه أن سعر كوليبالي لن يقل عن 150 مليون يورو.

وأشارت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية إلى أن نادي مانشستر يونايتد لا يزال مصرًا على ضم كوليبالي، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، حيث وضعه المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين في أولد ترافورد.

وتابعت بقولها إن نادي ريال مدريد يرغب هو الآخر في ضم كوليبالي، بعد التقارير التي أشارت إلى رغبة المدافع الفرنسي رافائيل فاران في الرحيل عن سانتياغو برنابيو بنهاية الموسم الجاري.