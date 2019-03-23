بعد موسمه المميز.. هل يحصل ستيرلينغ نجم مانشستر سيتي على الكرة الذهبية؟

بدأ الحديث مبكراً للغاية عن الترشيحات الخاصة بجائزة الكرة الذهبية للعام الجاري 2019، والذي لم يمرّ منه سوى أقل من 3 أشهر.

وبعد أن احتكر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، الجائزة على مدار 10 سنوات، حيث فاز كل منهما بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات، نجح الكرواتي لوكا مودريتش في كسر احتكار الثنائي الأفضل في العالم.

واقتنص مودريتش الجائزة العام الماضي، بعد تألقه رفقة ناديه ريال مدريد الإسباني، ومنتخب كرواتيا، الذي حصل على وصيف كأس العالم في روسيا 2018.

هل يفعلها رحيم ستيرلينغ؟

وبصورة مفاجئة، قفز الإنجليزي الدولي رحيم ستيرلينغ إلى قائمة المرشحين لنيل الجائزة هذا الموسم، بعد تألقه اللافت للنظر رفقة ناديه مانشستر سيتي، ومنتخب إنجلترا لكرة القدم، وهو ما جعله يدخل سريعاً في ترشيحات الجماهير لنيل الكرة الذهبية.

وأدى هذا التألق إلى اهتمام استثنائي من نادي ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدمات ستيرلينغ، حيث أشارت العديد من التقارير الأوروبية إلى رغبة النادي الملكي في ضم الشاب البالغ من العمر 24 عاماً، إلا أن الموقف سيكون معقداً للغاية، لأن إدارة السيتي لا يمكنها التفريط في تلك الجوهرة، حيث يمتد عقده رفقة السيتزنز إلى منتصف عام 2023.

ويرصد ”إرم نيوز“ بعض الإحصاءات الخاصة بـ“ستيرلينغ“ خلال الموسم الجاري.

الدوري الإنجليزي

شارك ستيرلينغ هذا الموسم في 27 مباراة بالدوري الإنجليزي، الذي يحتل فيه السيتي المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر ليفربول، ولا يزال لمانشستر سيتي مباراة مؤجلة.

أحرز ستيرلينغ 15 هدفاً، وصنع 11 آخرين، وهذا يعني أن النجم الإنجليزي الشاب لا يغيب في أي مباراة عن إحراز أو صناعة الأهداف.

دوري أبطال أوروبا

لعب ستيرلينغ 8 مباريات رفقة مانشستر سيتي في دوري الأبطال، وأحرز خلالها 3 أهداف، وصنع 3 آخرين، ومن المنتظر أن يواجه السيتي فريق توتنهام هوتسبير في دور الثمانية للمسابقة.

كأس الرابطة الإنجليزية ”كابيتال وان“

لعب ستيرلينغ في تلك البطولة 3 مباريات، لم يسجل أي أهداف، وصنع هدفاً واحداً، وساهم في تتويج مانشستر سيتي بكأس البطولة على حساب تشيلسي بركلات الترجيح.

كأس الاتحاد الإنجليزي

لعب ستيرلينغ مباراتين، أحرز هدفاً وصنع آخر، وتأهل السيتي في تلك المسابقة إلى الدور نصف النهائي، وسوف يواجه برايتون.

وفي المجمل، فإن ستيرلينغ شارك هذا الموسم مع مانشستر سيتي في 40 مباراة، أحرز خلالها 19 هدفاً، وصنع 16 آخرين.

هاتريك ستيرلينغ مع الأسود الثلاثة

ومع المنتخب الإنجليزي، تألق ستيرلينغ في مباراته الدولية الوحيدة هذا الموسم مع الأسود الثلاثة، والتي أقيمت أمس أمام منتخب التشيك، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أوروبا 2020، حيث أحرز 3 أهداف، هاتريك، ليقود فريقه لسحق الفريق الضيف بخماسية نظيفة.

تصويت الجماهير

ودفع هذا التألق اللافت للنظر من جانب ستيرلينغ هذا الموسم الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة، إلى التفكير مبكراً في إمكانية فوزه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، ولكن هذا يعتمد بشكل كبير على مواصلة تألقه، ونجاح فريقه في حصد أكبر قدر من البطولات التي ينافس عليها هذا الموسم، وعلى رأسها البريمييرليغ ودوري أبطال أوروبا، وحينها ستكون أسهمه مرتفعة للغاية.

وقال أحد المغردين على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: ”إذا فاز مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فإن ستيرلينغ يجب أن ينال جائزة الكرة الذهبية“.

وتابع آخر: ”الأسابيع الست المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة للنجم رحيم ستيرلينغ، إذا نجح في قيادة السيتي للبطولات فإنه من دون شك سيكون على منصة التتويج في جائزة الكرة الذهبية“.

وأشار آخر إلى أن فوز مانشستر سيتي بالرباعية سيدفع ستيرلينغ مباشرة نحو جائزة الكرة الذهبية.