اللبنانية جيسي عبدو تلتقي محمد صلاح نجم نادي ليفربول في دبي (فيديو)

التقى الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بالممثلة اللبنانية جيسي عبدو، في أحد المجمعات التجارية المعروفة في دبي، حيث كان محمد مجتمعًا بمعجبيه في لقاء خاص خلال تصويره إعلانًا لإحدى شركات الملابس الشهيرة.

وأثنت جيسي على النجاح الساحق والمشرّف الذي يحققه محمد حول العالم، فردّ مثنيًا على مسلسل ”سك على خواتك“ الذي تابعه العام الماضي، وكان من بطولة صديقه علي ربيع، وشاركت ببطولته جيسي العام الماضي.

محمد صلاح مع الممثلة اللبنانية الشهيرة جيسي عبدو في دبي pic.twitter.com/jbtkvDmkga — Hadaf360.com (@hadaf360) March 23, 2019

ونشرت جيسي عبدو، صورة لها رفقة محمد صلاح، عبر ”إنستغرام“، صحبها تعليقها: ”فخر مصر وفخر كل العرب يا صلاح“، وذلك أثناء تواجدهما داخل أحد المحال التجارية في ”دبي مول“.

ووفقًا لما قالته صحيفة ”الإمارات اليوم“، عبر موقعها الإلكتروني، وصل صلاح إلى ”دبي مول“، حيث أُغلق محل للشركة صاحبة الإعلان، حتى يبدأ اللاعب التصوير، مع وجود شركة أمن خاصة لحمايته، حتى يتم مهمته سريعًا قبل مغادرة الإمارات، لافتة إلى أن النجم المصري، حضر إلى الشركة متخفيًا، حتى لا يتسبب في زحام كبير.

وعقب انتهاء صلاح، من مهمته الإعلانية، وجد جمهورًا كبيرًا من محبيه ينتظرونه خارج مقر الشركة، مع وجود تعزيزات أمنية مكثفة لخروجه.

وظهر اللاعب أيضًا أثناء استعراض مهاراته في التسديد، إضافة إلى عقد مؤتمر مع محبيه والمتواجدين، للحديث عن بعض المواقف التي تعرض لها كلاعب.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقطع فيديو، تجمع محمد صلاح مع جيسي عبدو، في ظل عدم معرفة كثيرين من متداوليها للفنانة اللبنانية.