آرون رامسي يغيب عن مباراة ويلز ضد سلوفاكيا في تصفيات بطولة أوروبا 2020

قال رايان غيغز، مدرب ويلز، اليوم السبت، إن لاعب الوسط آرون رامسي سيغيب عن مواجهة سلوفاكيا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم، غدًا الأحد، لعدم تعافيه من إصابة في الفخذ.

وغاب اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا عن مواجهة ترينيداد وتوباغو الودية، يوم الأربعاء الماضي، وكان يتوقع عودته في المباراة المقررة في كارديف غدًا ضمن المجموعة الخامسة، لكنه انسحب من تشكيلة المنتخب الوطني وعاد إلى ناديه آرسنال للعلاج.

وقال غيغز للصحفيين: ”عاد آرون إلى آرسنال ولن يلعب غدًا. لم يتعافَ في الوقت المناسب من الإصابة. إنها ضربة للفريق“.

???????????????????????????? SQUAD UPDATE ???????????????????????????? Ryan Giggs has confirmed that @aaronramsey has withdrawn from the @Cymru squad through injury and has returned to @Arsenal for treatment. Brysia wella! ????#WALSVK pic.twitter.com/Sxyq1KzBaC — Wales ???????????????????????????? (@Cymru) March 23, 2019

وتابع: ”لدينا خطة بديلة عملنا عليها خلال الأسبوع. كان في حالة جيدة لكن غيابه سيمنح لاعبًا آخر فرصة“.

ويغيب عن ويلز بالفعل إيثان أمبادو المصاب في الظهر، وسام فوكس المصاب في أعلى الفخذ، وتوم لورانس المصاب في الكاحل.

وسينضم رامسي، الذي ينتهي عقده مع آرسنال هذا العام، إلى يوفنتوس بطل إيطاليا الموسم المقبل، بعد أن وقع معه عقدًا لأربع سنوات في فبراير/ شباط الماضي.