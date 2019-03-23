لفتة إنسانية رائعة من رحيم سترلينغ خلال مباراة إنجلترا والتشيك (صور)

قاد المهاجم الإنجليزي رحيم سترلينغ منتخب بلاده للفوز على جمهورية التشيك 5/0 في بداية مشوار منتخب الأسود الثلاثة في تصفيات أمم أوروبا 2020، بعدما سجل 3 أهداف (هاتريك) في المباراة.

وقام النجم الإنجليزي بلفتة إنسانية نحو داماري داوكينس، الفتاة التي تُوفيت عن عمر بلغ 13 عامًا بسبب سرطان الدم، وكان قد قاد حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحثًا عن متبرعين بخلايا من أجل إنقاذ حياتها.

وبعد تسجيله الهدف الثاني كشف سترلينغ عن قميص رُسمت عليه صورة له برفقة الفتاة حينما كان يقود حملة لمساندتها.

ورغم المساندة القوية من سترلينغ، وإيجاد متبرعين بالخلايا، لم يكن المتبرعون متوافقين مع المتطلبات الطبية للفتاة، حيث تدهورت صحتها وتُوفيت الشهر الحالي.

وقال رحيم سترلينغ بعد المباراة: ديماري هي فتاة كنت أحاول مساعدتها، ووجدنا متطوعين، لكن -للأسف- لم يكونوا ملائمين، وكنت أعتقد أن عليّ أن أقوم بشيء يمنح عائلتها بعض الفرح“.