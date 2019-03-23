غاريث ساوثغيت يعلّق على تألق رحيم سترلينغ

كال غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا المديح لرحيم سترلينغ ”المتألق“ بعدما أحرز مهاجم مانشستر سيتي، الذي كان هدفًا لصيحات الاستهجان حتى وقت قريب، أول ثلاثية مع المنتخب في الفوز الساحق 5/0 على التشيك في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020، أمس الجمعة.

وتفوَّق الهجوم الشاب السلس لإنجلترا على منتخب تشيكي بائس، إذ قدّم الشاب ”جيدون سانتشو“ أداءً مذهلًا إلى جانب القائد هاري كين، لكن سترلينغ خطف الأضواء.

وأظهر الجناح البالغ من العمر 24 عامًا لمحات من لمسته الغريزية ليحول تمريرة سانتشو العرضية داخل الشباك في الدقيقة 23، ثم حصل على ركلة جزاء نفذها كين بنجاح في نهاية الشوط الأول.

وأضاف سترلينغ هدفين في غضون 7 دقائق من الشوط الثاني إذ سدد كرة بطريقة رائعة، بينما جاء الثاني بتسديدة غيرت اتجاهها قبل أن يحصل على تحية الجماهير باستاد ويمبلي عند استبداله.

وقال ساوثغيت:“أعتقد أن رحيم كان متألقًا، وظهر بهذا الشكل في التدريب طيلة الأسبوع، وأنا سعيد لأجله، وكانت ليلة استثنائية له، وأعتقد أنه نضج كشخص وكلاعب كرة قدم، إنه متعطش لتسجيل الأهداف، وهز الشباك بغريزته ودون التفكير كثيرًا“.

وخاض سترلينغ طريقًا وعرًا منذ مباراته الأولى مع إنجلترا في 2012 بعد شق طريقه إلى الفريق الأول بليفربول.

وجاء هدفه الأول مع إنجلترا في مباراته 14 وعندما ودَّع المنتخب بطولة أوروبا 2016 بشكل مهين أمام آيسلندا تم إلقاء النصيب الأكبر من المسؤولية على سترلينغ.

وحتى في كأس العالم في العام الماضي ثارت الشكوك بشأن مستوى سترلينغ الدولي بعد استبداله في الفوز الصعب على تونس في أول مباراة.

وتألق سترلينغ، الذي تحدث عن الصورة السلبية للاعبين السود في وسائل الإعلام، تحت قيادة بيب غوارديولا منذ تولّي المدرب الإسباني المسؤولية في مانشستر سيتي.

ويجني ساوثغيت ثمار إيمانه بإمكانات لاعب يملك السرعة والمهارة.

وبعد 3 سنوات خاض خلالها 27 مباراة دون تسجيل هدف مع إنجلترا أحرز الآن 5 أهداف في آخر 3 مباريات، إذ هز الشباك مرتين في الفوز 3/2 على إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية في أكتوبر.

كما أحرز 15 هدفًا مع مانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم.

وأبلغ ساوثغيت الصحفيين:“رحيم لم يفاجئني، إنه يمر بلحظات واثقة داخل وخارج الملعب، ويشعر براحة، وأنا سعيد لأجله بعد رد فعل الجماهير، ولا يمكن إخفاء أنه تعرض للحظات صعبة مع إنجلترا، لكنه قلب الأمور تمامًا“.

وأضاف:“إنه متعطش لتلك الأهداف، وأعتقد أنه كان رائعًا“.

وأشار ساوثغيت إلى أن مع اقتراب سترلينغ من خوض 50 مباراة يُنظر إليه على أنه واحد من ”مجموعة القادة“ داخل التشكيلة.

وتابع ”إنه مثل أعلى للاعبين الشبان، إنه يستمتع بتحمل المسؤولية، وهذا يظهر على أرض الملعب“.