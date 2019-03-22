حال التعاقد مع كوتينيو وسانشو وكوليبالي.. هكذا ستكون تشكيلة مانشستر يونايتد الموسم المقبل (صورة)

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى تعزيز صفوفه الهجومية والدفاعية على السواء في الموسم المقبل؛ للعودة إلى منصات التتويج مرة أخرى.

ويثق نادي مانشستر يونايتد في قدراته بشأن إمكانية إبرام صفقة التعاقد مع لاعب فريق بروسيا دورتموند ”جادون سانشو“ في موسم الانتقالات الصيفي المقبل، حيث ذكرت صحيفة ”مترو“ أن مسؤولي مانشستر يونايتد حريصون بشدة على الظفر بخدمات اللاعب في الميركاتو الصيفي المرتقب.

ويسعى مانشستر إلى الظفر بخدمات اللاعب، الذي سبق له اللعب في الدوري الإنجليزي لصالح فريق مانشستر سيتي قبل رحيله إلى سيغنال إيدونا بارك في عام 2017.

مانشستر مستعد لدفع 80 مليون جنيه إسترليني لنقل اللاعب صاحب الـ18 عامًا إلى الأولد ترافورد، حيث شارك اللاعب في 35 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، وسجل 9 أهداف، وصنع 17 هدفًا.

كوتينيو والتأقلم على الملاعب الإنجليزية

اللاعب الثاني الذي يسعى مانشستر للظفر بخدمته هو فيليب كوتينيو، بعد أن أعلن نادي برشلونة أنه على استعداد لبيع لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة ”ماركا“، فإن إدارة برشلونة مستعدة للسماح لكوتينيو بالرحيل، بعد موسم ونصف على انضمامه للنادي الكتالوني، مقابل 120 مليون يورو.

وأضافت ”ماركا“، أن برشلونة لن يسمح لكوتينيو بالرحيل بأقل من 100 مليون يورو، وهو ما يشجع إدارة مانشستر على التحرك للفوز بخدمات اللاعب، الذي تعود على الملاعب الإنجليزية وتألق قبل ذلك مع ليفربول.

كوليبالي الصفقة الأصعب

حدد نادي نابولي الإيطالي مبلغ 150 مليون يورو لبيع مدافعه خاليدو كوليبالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية، أن أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي، اشترط الحصول على عرض بقيمة 150 مليون يورو للتفريط في خدمات كوليبالي.

ودخل ريال مدريد صراعًا على كوليبالي مع أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزية.

وفي حالة نجاح مانشستر في الظفر بخدمات الثلاثي السابق، سيكون فريقًا قويًا تشكيلته على هذا النحو: