الموعد والقنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والتشيك اليوم في تصفيات أمم أوروبا 2020

يلاقي المنتخب الإنجليزي منافسه التشيكي ضمن منافسات الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وتقام المباراة الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة. 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل مباراة إنجلترا والتشيك على قناة beIN SPORTS HD 1.

ويسعى المنتخب الإنجليزي لبداية قوية في البطولة لتأكيد قوته بعد أن احتل المركز الرابع في كأس العالم 2018 في روسيا الصيف الماضي ثم التأهل إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية حيث يلاقي هولندا.

ويفتقد المدرب غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي عددا مهما من اللاعبين بسسب الإصابة وهم لوك شاو، جون ستونز، فابيان ديلف، روبن لوفتوس تشيك، وألكسندر أرنولد إلى جانب ماركوس راشفورد.

وتقام المباراة على ملعب ويمبلي، في العاصمة لندن على أن يحل المنتخب الإنجليزي ضيفًا على الجبل الأسود، يوم الإثنين.

ووفقًا لحساب شبكة ”سكاي سبورتس“ على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن ساوثغيت ينوي منح جادون سانشو، الفرصة للمشاركة لأول مرة في التشكيلة الأساسية لإنجلتراا

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