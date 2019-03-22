مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع هدفه القديم

قالت تقارير صحفية بريطانية، إن نادي مانشستر يونايتد يقترب بشدة من إبرام أولى صفقاته، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية إلى أن المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير منح الضوء الأخضر لإدارة نادي مانشستر يونايتد؛ كي تمضي قدمًا في إجراءات التعاقد مع مدافع نادي ليستر سيتي هاري ماغواير.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، أن سولسكاير يرى أن ماغواير أحد أفضل الحلول للأزمة الدفاعية التي يعاني منها مانشستر يونايتد هذا الموسم، سواء في ولاية البرتغالي جوزيه مورينيو السابقة، أو تحت قيادة النرويجي.

وكان ماغواير أحد نجوم المنتخب الإنجليزي في بطولة كأس العالم التي أقيمت الصيف الماضي في روسيا، وقاد الأسود الثلاثة إلى الدور قبل النهائي.

وأكدت الصحيفة أن إدارة مانشستر يونايتد رصدت 65 مليون جنيه إسترليني لضم ماغواير، البالغ من العمر 26 عامًا.

وتابعت بقولها: ”كان ماغواير على رادار مانشستر يونايتد بعد نهاية كأس العالم، وجرت مفاوضات بالفعل مع اللاعب، ولكن الدولي الإنجليزي رفض الرحيل عن ليستر سيتي في هذا الوقت؛ لأنه كان حديث العهد بالنادي، حيث انضم إلى الثعالب من نادي هال سيتي في منتصف العام 2017“.

وأردفت بقولها: ”تغيّر الموقف الآن تمامًا، وأصبح ماغواير منفتحًا على الانضمام إلى أولد ترافورد