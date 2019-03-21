بعد دعمه الجيش الجمهوري الأيرلندي.. ديكلان رايس يضع غاريث ساوثغيت في ورطة

واجه ديكلان رايس اليوم الخميس موقفًا ألقى بظلال من الشك في أول مرة يستدعى فيها للانضمام لمنتخب إنجلترا بعد تغيير ولائه من أيرلندا.

واضطر لاعب وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لتقديم اعتذار عن تعليق أدلى به على وسائل تواصل اجتماعي ظهر فيه كأنه يدعم الجيش الجمهوري الأيرلندي.

وقبل قليل من مؤتمر صحفي للمدرب غاريث ساوثغيت قبل مواجهة التشيك، الجمعة، في المجموعة الأولى لتصفيات بطولة أوروبا 2020، انتشرت تقارير تحدثت عن تعليق كتبه رايس على ”تويتر“ في 2015.

وقال لاعب الوسط، البالغ من العمر 20 عامًا، الذي ولد جداه من الأب في أيرلندا، إن تعليقه الذي كتب فيه ”تقدم أيها الجيش الجمهوري الأيرلندي“ كان ”تعبيرًا سيئًا“.

وقال رايس الذي شارك مع أيرلندا في 3 مباريات دولية قبل أن يغير الولاء إلى إنجلترا: ”أدركت الآن أن التعبير الذي استخدمته لتشجيع زملائي في الفريق في ذلك الوقت يمكن تفسيره بشكل سلبي“.

”رغم أن كلماتي البسيطة لم تكن تحمل توجهًا سياسيًا ولا تمثل شخصيتي الحقيقية لكنني أعتذر عن أي تأثير سلبي يمكن أن أكون قد تسببت فيه“.

وكان الدفاع عن رايس هو آخر هموم ساوثغيت عشية المباراة إذ تراكمت عليه المشاكل بعد أن أكد استبعاد ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد من تشكيلته بسبب إصابة في الكاحل.

وراشفورد هو سادس لاعب يخرج من تشكيلة المدرب ساوثغيت.

وردًا على سؤال عن تعليق رايس قال ساوثغيت: ”قدّم اعتذرًا عن هذا الأمر وأكد أن التعليق لا يعبر عن حقيقة ما يؤمن به ويشعر به. وإضافة لهذه النقطة الواضحة فإن التعليق كتبه حين كان في 15 من عمره وضمن حديث مع أصدقائه“.

”أعتقد أن أي واحد منا في هذه المرحلة العمرية وفي مثل هذه المواقف ربما طرح أمورًا تحدث عنها أو كتبها بشكل مختلف عما اكتشفه بعد عدة سنوات“.

ومنع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم جمهور إنجلترا من ترديد أغانٍ سياسية، ومنها ما كان يتحدث عن الجيش الجمهوري الأيرلندي، أثناء المباريات.

وردًا على سؤال عما إذا كان يشعر بالقلق من احتمال حدوث رد فعل عنيف ضد رايس الذي يستعد لأول ظهور له مع منتخب إنجلترا قال ساوثغيت: ”علينا التأكيد أن رسالتنا غير متضاربة. أعتقد أن بيان ديكلان يتوافق مع هذا المفهوم. سيتفهم معظم الناس أنه في تلك السن يكون الفرد في مرحلة نمو. في هذا السن يمكنك أن يتمكن منك شعور ما ويجعلك تتحدث عن أمور لا تعرفها بما فيه الكفاية“.

”أعتقد أن جمهورنا سيتفهم ذلك“.

وقال ساوثغيت إن راشفورد سيغيب عن المباراة ولن يكون متاحًا للمشاركة في مباراة الإثنين المقبل على ملعب الجبل الأسود.

وأضاف ”بذلنا كل جهد ليتجاوز الأمر من خلال التدريبات خلال الأسبوع لكن من الواضح أنه لن يكون جاهزًا. لهذا السبب سيعود إلى ناديه ولن يشارك في المباراتين“.

”ستكون فرصة كبيرة لغيره من اللاعبين“.

وربما يؤدي غياب راشفورد إلى ظهور جيدون سانتشو أو استدعاء كالوم هودسون-أودوي.