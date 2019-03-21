مباراة إنجلترا والتشيك.. ماركوس راشفورد ينضم لقائمة طويلة من المصابين

انضم المهاجم الشاب ماركوس راشفورد إلى قائمة المصابين في منتخب إنجلترا، قبل مواجهة التشيك، الجمعة، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية، فإن ماركوس راشفورد غادر معسكر منتخب إنجلترا وعاد إلى ناديه مانشستر يونايتد، الخميس، بعد إصابته في الكاحل.

وراشفورد، البالغ من العمر 21 عامًا، سادس لاعب يخسره المدرب غاريث ساوثغيت في تشكيلة منتخب إنجلترا بعد لوك شاو، جون ستونز، فابيان ديلف، روبن لوفتوس تشيك، وألكسندر أرنولد.

وغاب راشفورد عن مران إنجلترا، اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة التشيك، بعد إصابته التي اشتكى منها منذ مباراة ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل راشفورد 6 أهداف في 31 مباراة مع منتخب إنجلترا.

ويلاقي منتخب إنجلترا التشيك، الجمعة، على ملعب ويمبلي، على أن يحل ضيفًا على الجبل الأسود، يوم الإثنين.

وحقق المنتخب الإنجليزي المركز الرابع في كأس العالم 2018 في روسيا، الصيف الماضي، ولم يسبق له التتويج ببطولة أمم أوروبا.