بعد تصريحات بوغبا.. هل يكون غاريث بيل جزءًا من صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد؟

أثارت تصريحات الفرنسي بول بوغبا، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حول ”حلم“ الانضمام إلى نادي ريال مدريد الإسباني ردود فعل واسعة النطاق، وبدأت التقارير تتحدث عن صفقة تبادلية مرتقبة بين الناديين.

وغازل بوغبا ريال مدريد في تصريحاته، خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، بقوله: ”أقول دائمًا، إن ريال مدريد حلم أي لاعب، إنه واحد من أكبر الأندية في العالم، هناك أيضًا المدرب زيدان، واللعب هناك وتحت قيادة زيدان حلم لأي شخص يعشق كرة القدم، الآن أنا لاعب في مانشستر يونايتد، ولا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل“.

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية، إن نادي ريال مدريد التقط رسالة بوغبا، وبدأ في محاولات ضم الفرنسي الدولي، بنهاية الموسم الجاري.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم الخميس: ”يريد ريال مدريد استغلال رغبة الويلزي غاريث بيل في الرحيل عن النادي الملكي، واإقحامه في صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد، الذي يرغب في ضم بيل، وإعادته إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى، بعد أن انتقل إلى الريال من نادي توتنهام هوتسبير“.

ويبحث المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن لاعب وسط مدافع، يكون قادرًا على خلافة الكرواتي لوكا مودريتش، البالغ من العمر 33 عامًا، في صفوف ريال مدريد، وأشارت تقارير إلى اهتمام ”زيزو“ بلاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، الفرنسي نغولو كانتي.