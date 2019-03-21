جيرو: أتطلع إلى العودة لفرنسا بعد نهاية عقدي مع تشيلسي

يريد أوليفييه جيرو، مهاجم تشيلسي، العودة إلى فرنسا بعد انتهاء عقده مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم الحالي، إذ ابتعد عن المشاركة تحت قيادة المدرب ماوريتسيو ساري.

ولم يشارك جيرو في التشكيلة الأساسية في الدوري منذ انضمام الأرجنتيني جونزالو هيجوين في يناير/ كانون الثاني.

وقال جيرو لمحطة ”rtl“ الفرنسية الإذاعية: ”المستقبل سيكون عصيبًا هذا الصيف. لست خائفًا من التراجع خطوة من أجل البحث عن فرص أكبر للعب. ربما أنهي مسيرتي في فرنسا“.

وأحرز المهاجم الفائز بكأس العالم مع فرنسا العام الماضي 33 هدفًا في 73 مباراة من مونبلييه قبل الانتقال إلى أرسنال في 2012. وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أنه جذب اهتمام أولمبيك ليون.

وشارك المهاجم البالغ عمره 32 عامًا بشكل معتاد في الدوري الأوروبي مع تشيلسي، ويتصدر قائمة هدافي البطولة بتسعة أهداف في تسع مباريات، لكنه لا يؤمن بوجود مكان له في خطط المدرب الإيطالي في الدوري.

وأضاف جيرو: ”لدي شعور أنه لا توجد منافسة (على مكان في الهجوم) منذ يناير. أعلم أنني سألعب في الدوري الأوروبي فقط، أحاول فعل ما علي لأكون مؤثرًا ومهمًا للفريق“.

ويحتل تشيلسي المركز السادس في الدوري، متأخرًا بثلاث نقاط عن المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ويستطيع فريق المدرب ساري التأهل لدوري الأبطال لو حصد لقب الدوري الأوروبي، إذ سيواجه سلافيا براج في دور الثمانية.