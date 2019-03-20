بوغبا يفتح الباب أمام رحيله إلى ريال مدريد

أكد الفرنسي بول بوغبا نجم وسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي أن اللعب لريال مدريد يبقى حلم أي لاعب في العالم، خاصة حينما يكون المدرب هو الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان.

وقال بوغبا خلال تصريحات على هامش تواجده برفقة المنتخب الفرنسي:“ريال مدريد هو حلم لكل الأطفال، ولكل لاعبي كرة القدم، خاصة حينما يكون المدرب هو زيدان.“

وأضاف النجم الفرنسي:“لكن أنا هنا في مانشستر يونايتد، وسعيد مع مدرب جديد، ولا أعرف ما يخبئ المستقبل.“

وكانت عدة تقارير إعلامية قد وضعت النجم الفرنسي ضمن أهداف ريال مدريد في الصيف المقبل، خاصة بعد عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان والذي يعتبر قدوة لأغلب نجوم المنتخب الفرنسي.