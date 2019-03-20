شاهد رد فعل ساديو ماني على رغبة مشجعي مانشستر يونايتد في السنغال بضم كوليبالي (فيديو)

يمر السنغالي ساديو ماني، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بفترة مميزة في مشواره الكروي حاليًا، بعد تألقه رفقة الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا.

وصعد ماني إلى المركز الثاني في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا، متساويًا مع زميله المصري الدولي محمد صلاح، وهاري كين مهاجم توتنهام، وأوباميانغ مهاجم آرسنال، في الوقت الذي يتصدر فيه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي، قائمة الهدافين برصيد 18 هدفًا.

ودفع تألق ماني مؤخرًا مع ليفربول العديد من الأندية الأوروبية لمراقبة وضعه في الريدز، والتأكيد على رغبتها في التعاقد مع السنغالي الدولي، وعلى رأسها نادي ريال مدريد الإسباني، حيث أشارت تقارير إلى رغبة الفرنسي زين الدين زيدان في ضم ماني إلى النادي الملكي، ليكون بديلًا للويلزي غاريث بيل، الذي يستعد لمغادرة الريال بنهاية الموسم الجاري.

ويستعد ماني حاليًا لخوض مباراة السنغال ومدغشقر، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر في يونيو 2019.

وتأهلت السنغال رسميًا إلى ”كاف 2019″، بعد أن تصدرت مجموعتها الأولى، وتأهلت معها مدغشقر أيضًا.

ورصدت الكاميرات موقفًا طريفًا بين ماني وبعض الجماهير السنغالية التي تشجع نادي مانشستر يونايتد، والتي رفعت لافتة تطالب فيها لاعب نابولي الإيطالي خاليدو كوليبالي بالانضمام إلى المانيو.

وذهب ماني إلى تلك الجماهير، التي تابعت مران المنتخب السنغالي في ملعب الصداقة بداكار، وأشار إليها ضاحكًا برفضه تلك الصفقة، حيث يعتبر مانشستر يونايتد منافسًا لليفربول في الدوري الإنجليزي.