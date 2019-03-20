هاري كين: الفوز بدوري الأمم الأوروبية سيكون أهم من بلوغ قبل نهائي كأس العالم

قال هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، يوم الثلاثاء، إنه إذا فازت بلاده بلقب دوري الأمم الأوروبية هذا العام فسيعد إنجازًا أكبر من بلوغ قبل نهائي كأس العالم 2018 في روسيا.

وتلعب إنجلترا مع هولندا في قبل نهائي دوري الأمم في السادس من يونيو حزيران ويلتقي الفائز في النهائي مع البرتغال أو سويسرا بعدها بثلاثة أيام في بورتو.

وقال المهاجم كين للصحفيين: ”الحصول على فرصة للفوز بلقب بقميص إنجلترا هو شيء لا يتكرر كثيرً ا. إذا فزنا بهذا اللقب فإن هذا العام سيكون من وجهة نظري أفضل من 2018“.

ويستعد كين لبداية مشوار إنجلترا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 أمام جمهورية التشيك، يوم الجمعة، ثم مواجهة منتخب الجبل الأسود، يوم الاثنين.

وتصدرت إنجلترا مجموعتها في دوري الأمم رغم الوجود إلى جانب إسبانيا بطلة العالم 2010 وكرواتيا التي بلغت نهائي كأس العالم 2018.

وصعدت إنجلترا العام الماضي إلى قبل نهائي كأس العالم لأول مرة منذ 1990 قبل الخسارة 2-1 أمام كرواتيا بعد وقت إضافي.

وقال الفائز بجائزة هداف كأس العالم في روسيا برصيد ستة أهداف: ”نتمنى أن نفوز بلقب. بكل تأكيد كان عام 2018 رائعًا لكن بالنسبة لي أهم شيء هو الفريق ونحن نريد الفوز بأشياء. نريد إسعاد المشجعين“.

وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ”يتوقع الناس أن نؤدي بشكل جيد وقبل كأس العالم لم تكن هناك توقعات بشأن ما يمكن فعله لذا من الرائع أننا خالفنا ذلك.

”نحن الفريق الوحيد الذي وصل إلى قبل نهائي كأس العالم وصعد أيضًا من مجموعته في دوري الأمم وكنا تقريبًا في واحدة من أصعب المجموعات“.