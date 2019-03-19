سولشاير يخرج عن هدوئه ويوبخ لاعبي مانشستر يونايتد

فتح النرويجي أولي غونار سولشاير مدرب نادي مانشستر يونايتد النار على لاعبيه، بعد الخروج من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أمام وولفرهامبتون في دور الثمانية.

وخسر مانشستر يونايتد أمام مضيفه وولفرهامبتون 1-2، ليودّع بطولة كأس إنجلترا.

وتعتبر تلك هي الهزيمة الثانية لمانشستر يونايتد على مستوى البطولات المحلية منذ تولي سولشاير المسؤولية في ديسمبر الماضي، خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو، حيث خسر المانيو محليًّا للمرة الأولى أمام أرسنال بهدفين نظيفين، في المرحلة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ.

وأصبح مانشستر يونايتد مهددًا بعدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث تراجع في ترتيب البريمييرليغ إلى المركز الخامس برصيد 58 نقطة.

وقالت صحيفة ”صن“ البريطانية إن سولشاير فتح النار على لاعبيه بعد الهزيمة أمام وولفرهامبتون والخروج من كأس إنجلترا، وطالبهم باستغلال فترة التوقف الدولي لمراجعة أنفسهم قبل بدء المرحلة الحاسمة من الموسم.

وأضافت: ”خرج سولشاير عن الطابع الهادئ الذي يتميز به، وفاجأ اللاعبين برد فعل عنيف على أدائهم في المباراتين الأخيرتين، وقال لهم إن مستواهم الآن لا يختلف كثيرًا عن ما كانوا عليه في الأيام الأخيرة لولاية البرتغالي مورينيو“.

وتابعت الصحيفة: ”يبدو أن سولشاير لجأ إلى أسلوب أسطورة التدريب أليكس فيرغسون، الذي كان يوبّخ اللاعبين على أدائهم الضعيف في أحيان كثيرة بصورة قاسية، وهو ما رآه سولشاير بنفسه، عندما كان لاعبًا في صفوف المانيو تحت قيادة فيرغسون“.