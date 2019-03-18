تشيلسي يرفض العرض الأول من ريال مدريد لضم إدين هازارد

ذكرت صحيفة ”HLN“ البلجيكية الناطقة باللغة الهولندية أن تشيلسي الإنجليزي رفض العرض الأول لريال مدريد لضم لاعب الوسط البلجيكي إيدن هازارد، مقابل 82 مليون يورو.

وزعمت وسائل إعلام إنجليزية أن تشيلسي لن يدع هازارد يرحل بأقل من 100 إلى 120 مليون يورو، وهو ما يزيد كثيرًا على عرض ريال مدريد.

وينتهي عقد قائد منتخب بلجيكا مع النادي الإنجليزي في 2020، ورفض تجديده في الوقت الذي ألمح فيه أكثر من مرة عن رغبته في الانتقال لريال مدريد.

ومع عودة الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة النادي الملكي، زادت فرص هازارد في الانتقال للفريق الذي يعشقه، رغم حرمان النادي اللندني من التعاقدات الجديدة بقرار من الاتحاد الدولي (الفيفا).

وكانت صحيفة ”صن“ البريطانية أشارت إلى أن ريال مدريد تقدم بعرض لضم هازارد وتم رفضه، الإثنين؛ نظرًا لقلة القيمة المالية.

ولا يمكن لتشيلسي إجراء تعاقدات جديدة خلال الفترتين المقبلتين للانتقالات؛ بسبب انتهاك النادي لقواعد التعاقد مع اللاعبين الأجانب صغار السن.

وفي حال استمرار حرمان تشيلسي من التعاقدات الجديدة سيسعى بكل قوة للإبقاء على هازارد، لكنه سيكون حرًا للرحيل مجانًا في 30 يونيو 2020.