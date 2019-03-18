صيام محمد صلاح وليفربول يستغل غياب مانشستر سيتي أبرز ملامح الجولة 31 من الدوري الإنجليزي

عاد ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤقتًا، بفوز صعب 2/1 على فولهام مستغلًا انشغال منافسه مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد وصوله لدور نصف النهائي وسط جدل تحكيمي.

وفيما يلي نستعرض أبرز 5 لقطات بالدوري هذا الاسبوع:

ساديو ماني نجم ليفربول الأبرز

قضى محمد صلاح مهاجم ليفربول أكثر من 11 ساعة دون هز الشباك وكان هدفه الأخير في مطلع فبراير الماضي.

لكن ليفربول تعامل جيدًا مع تراجع المعدل التهديفي لصلاح وخطف زميله ساديو ماني الأضواء بتسجيل 11 هدفًا في آخر 11 مباراة بجميع المسابقات.

وافتتح ماني التسجيل خلال فوز ليفربول 2/1 على فولهام ليتقدم فريق المدرب يورغن كلوب بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي في الصدارة.

وتفوق ماني على مواطنه ديمبا با كأكثر لاعب سنغالي تسجيلًا للأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدفًا كما تساوى مع صلاح في رصيد الأهداف هذا الموسم.

غموض حول حكم الفيديو في الكأس

أثار غياب نظام حكم الفيديو المساعد عن مباراتين ضمن 4 مباريات في دور الـ 8 بكأس الاتحاد الإنجليزي تساؤلات حول عدم استخدام التكنولوجيا على نطاق واسع في المسابقة بعد أن استفاد مانشستر سيتي من قرارات جدلية أمام سوانزي.

وعوّض فريق المدرب بيب غوارديولا تأخره 0/2 ليفوز 3/1 في استاد ليبرتي لكن المخالفة التي نالها رحيم سترلينغ وأدت إلى ركلة جزاء كانت محل شك بينما أحرز سيرجيو أغويرو هدف الفوز في الدقيقة 88 من وضع تسلل.

ويوجد نظام حكم الفيديو فقط في ملاعب فرق الدوري الممتاز التي استضافت مباريات بالكأس.

وقال غوارديولا: ”أشعر بالأسف بسبب التسلل. لا أفهم لماذا لا يطبق نظام حكم الفيديو في هذه المرحلة من المسابقة“.

تشيلسي يعاني أمام إيفرتون

بدا أن ماوريسيو ساري أعاد إحكام قبضته على تشيلسي بعد خسارة نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي لكنه خسر 0/2 أمام إيفرتون ليتقلص أمله في دخول المربع الذهبي بالدوري.

والهزيمة هي الرابعة لتشيلسي خارج ملعبه في الدوري في 2019 ليصبح في المركز السادس بفارق 3 نقاط عن آرسنال صاحب المركز الرابع.

وقال ساري: ”سيكون من الصعب الوصول للمربع الذهبي لكنني لا أقول إنه مستحيل“.

وولفرهامبتون يطيح بمانشستر يونايتد

تمسك وولفرهامبتون واندرارز الصاعد للأضواء بحلمه في خوض موسم مثالي بعد أن هزم مانشستر يونايتد وتأهل لدور نصف النهائي في كأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة خلال 21 عامًا.

ويحتل وولفرهامبتون المركز السابع في الدوري الممتاز وتتضمن مفاجآته أمام الستة الكبار الفوز على تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في الدوري وعلى ليفربول في الكأس هذا الموسم.

7 أهداف في مباراة مثيرة

قبل مطلع الأسبوع سجل هيدرسفيلد تاون 15 هدفًا فقط في 30 مباراة بالدوري لذا كان وست هام يونايتد في صدمة حين سجل الفريق الزائر 3 أهداف في 48 دقيقة ليتقدم 3/1 في استاد لندن.

ومع استمرار صيام فيليبي أندرسون وماركو أرناوتوفيتش عن الأهداف سجل البديل خافيير هرنانديز هدفين من ضربتي رأس في آخر 6 دقائق ليقلب الطاولة لصالح وست هام.

وتمسك وست هام صاحب المركز التاسع بالأمل في إنهاء الموسم في المركز السابع والتأهل للدوري الأوروبي.