تشيلسي يشكو دينامو كييف إلى الاتحاد الأوروبي بسبب إساءة عنصرية

قال تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الإثنين إنه اشتكى نادي دينامو كييف إلى الاتحاد الأوروبي للعبة بداعي تعرض أحد لاعبي النادي اللندني إلى إساءة عنصرية من جماهير الفريق صاحب الضيافة في مباراة إياب دور الـ 16 للدوري الأوروبي التي انتهت بفوز تشيلسي في كييف الأسبوع الماضي.

ولم يكشف تشيلسي اسم اللاعب لكن شبكة ”سكاي سبورتس“ ذكرت أن الجناح كالوم هودسون-أودوي تعرض لإساءة عنصرية من مجموعة من جماهير كييف أطلقت أصوات قردة تجاه اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا.

وقالت ”سكاي“ إن هودسون-أودوي أبلغ زميله في الفريق سيزار أزبليكويتا بالواقعة والذي قام بدوره بنقلها إلى الحكم بعد صافرة النهاية.

وقال تشيلسي في بيان بموقعه على الإنترنت: ”يمكننا تأكيد تقارير عن إساءة عنصرية وجهت إلى أحد لاعبينا في الدقائق الأخيرة من المباراة في كييف من قطاع صغير من جماهير الفريق صاحب الأرض“.

وتابع بقوله: ”ندين بشدة هذا التصرف البغيض … ونتوقع من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن يجري تحقيقًا شاملًا سنتعاون معه بشكل كامل“.

ولم يتسنّ على الفور الوصول لمسؤولي الاتحاد الأوروبي للتعليق.