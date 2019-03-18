انتقادات جديدة لمسعود أوزيل بسبب أردوغان

وجّه هيلغه براون، مدير مكتب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، انتقادات للنجم الألماني مسعود أوزيل؛ على خلفية دعوته الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان ليكون شاهدًا في حفل زفافه.

وقال مدير مكتب المستشارة الألمانية، الذي يحمل أيضًا صفة وزير، في تصريحات نشرتها ”بيلد“: ”بطبيعة الحال أشعر بالحزن، رغم أن قرار زفافه قرار شخصي، فإن لاعبًا حمل القميص الألماني لفترة طويلة وتعرض لانتقادات سابقًا؛ بسبب لقائه الأول مع أردوغان من طرف الرأي العام، يعود ليتصرف بهذه الطريقة، أمر محزن“.

وأضاف المسؤول الألماني: ”لاعبو كرة القدم شخصيات ذات رمزية في المجتمع، والناس يقلدونهم أكثر من الوزراء، إنه أمر مخيب لأنصار كرة القدم ولي شخصيًا“.

كما انتقد النائب البرلماني أليكسندر غراف لامبشدورف النجم الألماني، وقال: ”مسعود أوزيل نجم عالمي والناس تتطلع إليه، ورغم أن الزفاف مسألة شخصية، لكن الأمر مؤسف من وجهة نظر سياسية“.

وقرر أوزيل اعتزال اللعب دوليًا بعد كأس العالم الأخيرة في روسيا؛ بعد الانتقادات التي تعرض لها رفقة زميله إلكاي غوندوغان؛ بعدما نشرا صورًا لهما رفقة الرئيس التركي أهدياه خلالها أقمصة فريقيهما.

واتهم أوزيل الجماهير بالعنصرية بعد المونديال، وكتب رسالة لرئيس الاتحاد الألماني، جاء فيها: ”حين نفوز فنحن ألمان، وحين نخسر فنحن مهاجرون“.

ولا يحمل أوزيل الجنسية التركية؛ لأنه من الجيل الثالث، لكن أصوله التركية جلبت له العديد من الانتقادات، مؤخرًا.