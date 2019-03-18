ترتيب الدوري الإنجليزي.. كيف يستعد مانشستر سيتي لمواجهات أبريل النارية؟ (صورة)

نجح مانشستر سيتي الإنجليزي في تجنب مصير جاره مانشستر يونايتد في بطولة كأس إنجلترا، بعبور عقبة سوانزي سيتي 3-2، بعد أن كان متأخرًا بهدفين، في حين سقط المانيو أمام ولفرهامبتون 1-2، ليودع البطولة.

ويحاول الإسباني بيب غوارديولا استغلال فترة التوقف الدولي، التي تستمر حتى نهاية مارس الجاري، في ”إعادة شحن بطاريات لاعبيه“، وتجهيزهم للمواجهات النارية التي تنتظر السيتي في الفترة المقبلة.

غوارديولا يعترف بالإجهاد

وبحسب تقرير لصحيفة ”ديلي ميرور“ البريطانية، فإن غوارديولا اعترف بأن لاعبيه يعانون من الإجهاد الشديد نتيجة تعاقب المباريات، ويحتاجون إلى ”راحة“ قبل خوض مواجهات أبريل المجنون، بحسب تعبير الصحيفة.

وقرر غوارديولا منح 3 من لاعبي السيتي راحة تستمر لمدة أسبوع، وهم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، والإسباني ديفيد سيلفا، والفرنسي إيمريك لابورت.

وسوف تكون أولى مباريات مانشستر سيتي بعد نهاية فترة التوقف الدولي أمام فولهام خارج الديار يوم 30 مارس الجاري، في المرحلة الـ32 للدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يحتل فيه السيتي المركز الثاني بفارق نقطتين عن ليفربول، ولا يزال لمانشستر سيتي مباراة مؤجلة.

مواجهات نارية

ورصدت ”ديلي ميرور“ المواجهات النارية التي تنتظر مانشستر سيتي في أبريل المقبل.

يبدأ السيتي الشهر بمباراة برايتون في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 6 أبريل.

وفي يوم 9 أبريل يلتقي توتنهام هوتسبير على ملعب ويمبلي في ذهاب دور الثمانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وتقام مباراة العودة بين الفريقين على ملعب الاتحاد يوم 17 أبريل، وفي حالة صعود مانشستر سيتي إلى الدور قبل النهائي فإنه سيواجه الفائز من يوفنتوس الإيطالي وأياكس امستردام الهولندي في ذهاب نصف النهائي يوم 30 أبريل.

وفي البريمييرليغ، يخوض مانشستر سيتي مواجهات نارية، حيث يلتقي خارج أرضه مع كريستال بالاس يوم 14 أبريل، ثم توتنهام بملعب الاتحاد يوم 20 أبريل، ومانشستر يونايتد في أولد ترافورد يوم 24 أبريل، أما مباراة بيرنلي المقرر لها يوم 28، فسيتم تأكيد موعدها بعد حسم موقف السيتي من التأهل إلى قبل نهائي دوري الأبطال، وتحديد الموعد النهائي لمباراة الذهاب في هذا الدور.