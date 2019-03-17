مباراة ليفربول وفولهام.. يورغن كلوب يكشف سبب تسديد جيمس ميلنر ركلة الجزاء بوجود محمد صلاح

أكد المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، أن فريقه ما زال في بداية تطوره كفريق وليس في نهايته، وذلك بعد الفوز الصعب بنتيجة 2/1 على فولهام، الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واعترف كلوب بأن مستوى المباراة كان ”عاديًا“، لكنه أكد أنه مسرور بالنتيجة النهائية.

ونقلت شبكة ”سكاي سبورت“ عن كلوب قوله:“الآن أحب نتيجة 2/1 أكثر من 1/0، وذلك بسبب العودة التي حققناها من وضع كهذا، وأعتقد أننا استحقينا تمامًا الفوز، لقد كانت مباراة عادية بدرجة كبيرة“.

وأضاف كلوب:“الشوط الأول كان واهنًا بعض الشيء، وكان بإمكاننا إنهاء المباراة خلال الشوط الثاني، ومن الواضح أن أي شيء يمكن حدوثه عندما تكون النتيجة 1/0″.

وتابع المدرب الألماني:“لاعب فولهام (رايان بابل) كان هناك، وهكذا هي كرة القدم، لقد استحقوا التسجيل، لكننا استحقينا النقاط الثلاث، ويمكنني القول إنه مساء رائع“.

ورفع الفوز رصيد ليفربول إلى 76 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي تراجع للمركز الثاني، لكنه لعب مباراة أقل.

وواصل كلوب:“لا أملك أي شكوكٍ حول أعصاب اللاعبين، والأمر يتعلق بالحِدّة، ونسعى وراء المثالية، لكن ذلك أمر نادر الحدوث، والناس يقولون إننا نحتاج لأن نكون أكثر إقناعًا“.

واستدرك:“لكننا ما زلنا في بداية تطورنا وليس في نهايته، واللاعبون هادئون بما فيه الكفاية، ونحن فريق طائر في يومنا، لكن الحدّة تبقى أمرًا نادرًا“.

وأردف:“دعونا نسعى وراءه (اللقب)، ودعونا نقاتل، واليوم وضعنا مرة أخرى أساسًا للنهاية، وهذا أمر جيد، ويجب علينا الفوز فقط من أجل البقاء مبتسمين طوال اليوم“.

وعن سبب تسديدة جيمس ميلنر ركلة الجزاء قال كلوب:“ميلنر يتولّى ركلات الجزاء عندما يكون داخل الملعب، وهذا أمر منطقي، ولم تكن هناك شكوك حول القرار، لكن حتى ميلنر يعتبر إنسانًا في نهاية الأمر، وأذكّركم أنه لولا ميلنر لكانت النتيجة لا تزال 1/0 (بعد خطئه الذي أدى لتسجيل فولهام هدفه)“.