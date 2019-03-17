برايتون يُكمل عقد المتأهلين.. تعرّف على قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد فوز برايتون على ميلوول بضربات الترجيح 5-4 ليلحق بمانشستر سيتي، وواتفورد، وولفرهامبتون.
وحقق برايتون ريمونتادا رائعة حيث كان متخلفًا بهدفين لصفر حتى الدقيقة 88 من اللقاء ليسجل هدفين منحاه التعادل، واللجوء للأشواط الإضافية، ثم ضربات الجزاء.
ويلتقي برايتون في نصف النهائي مع مانشستر سيتي الذي حقق بدوره ريمونتادًا أمام سوانزي سيتي، وحوّل تأخره بهدفين للفوز بـ3-2 .
وفي نصف النهائي الثاني يواجه واتفورد فريق ولفرهامبتون الذي أطاح بمانشستر يونايتد.
فيما يلي قرعة الدور قبل النهائي بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم:
واتفورد ضد ولفرهامبتون واندرارز
مانشستر سيتي ضد برايتون آند هوف ألبيون
وتُلعب مباراتا نصف النهائي يومي 6 و7 نيسان/ أبريل على ملعب ويمبلي في لندن.