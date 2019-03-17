ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف ساديو ماني في مباراة ليفربول وفولهام (صورة)

سجل السنغالي ساديو ماني، هدفًا في فوز نادي ليفربول على فولهام ضمن مباريات الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووقّع ماني هدفه في الدقيقة 26، مستغلًا كرة عرضية من البرازيلي روبرتو فيرمينو.

ورفع ساديو ماني رصيده إلى 17 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصعد إلى المركز الثاني على لائحة الهدافين، مع زميله محمد صلاح، وهاري كين لاعب توتنهام، وبيير-إيميريك أوباميانغ مهاجم آرسنال.

ويتصدر الأرجنتيني سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي قائمة الهدافين وفي جعبته 18 هدفًا.

ويأتي رحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي في المركز الثالث ويملك 15 هدفًا، مقابل 13 هدفًا لإدين هازارد نجم تشيلسي.

وفيما يأتي قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن:

1. سيرجيو أغويرو، مانشستر سيتي، 18 هدفًا.

2. محمد صلاح وساديو ماني (ليفربول)، وهاري كين (توتنهام)، وبيير-إيميريك أوباميانغ (آرسنال)، ولكل منهم 17 هدفًا.

3. رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)، 15 هدفًا.

4. إدين هازارد، تشيلسي، 13 هدفًا.