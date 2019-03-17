تقرير: نادي ليفربول يستعد لتحطيم رقم فان دايك القياسي بصفقة برتغالية

قالت صحيفة ”ريكورد“ البرتغالية إن نادي ليفربول الإنجليزي بدأ مفاوضات جادة مع بنفيكا البرتغالي، لضم المدافع فرانشيسكو رييس فيريرا، لاعب الفريق، إلى الريدز، بداية من الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة: ”دخل فرانشيسكو فيريرا، المعروف باسم فيرو، التشكيل الأساسي لنادي بنفيكا منذ الشهر الماضي، في الانتصار الساحق الذي حققه الفريق على نادي ناسيونال بعشرة أهداف مقابل لا شيء، في الدوري البرتغالي، وأصبح منذ تلك المباراة أساسيًا في التشكيل الأساسي“.

وتابعت: ”يعتبر فيرو من بين أبرز العناصر الواعدة، وهو من إنتاج فرق الناشئين في بنفيكا، ويبلغ من العمر 21 عامًا، ويجيد اللعب في مركز المدافع“.

وأشارت، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن ليفربول حاول ضم فيرو منذ عامين، إلا أن العرض الذي قدمه مسؤولو الريدز تم رفضه من نادي بنفيكا.

وجدد بنفيكا عقد فيرو مطلع الشهر الجاري، ويوجد في عقد اللاعب شرط جزائي يبلغ 85 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 100 مليون يورو.

وأشارت إلى أن ليفربول مستعد لتحطيم الرقم القياسي الذي أبرم من خلاله صفقة المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، أغلى مدافع في العالم وأغلى صفقة في تاريخ ليفربول، بقيمة 75 مليون إسترليني، في يناير 2018، للتعاقد مع ”فيرو“.

وتابعت الصحيفة أن مانشستر سيتي الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني يرغبان أيضًا في ضم المدافع الشاب.