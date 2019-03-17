تقرير.. تشيلسي يقترب من قرار صاعق في صفقة ريال مدريد مع هازارد

كشفت تقارير صحفية بريطانية مفاجأة مدوية بشأن مستقبل النجم البلجيكي إدين هازارد في صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي.

وقالت صحيفة ”الديلي إكسبريس“ البريطانية، إن نادي تشيلسي مستعد للتخلي عن هازارد مجانًا، لرغبته في الحفاظ على نجمه حتى نهاية عقده في يونيو 2020.

وأضافت في تقرير نشرته، اليوم الأحد: ”يواجه نادي تشيلسي مأزقًا كبيرًا، في ظل العقوبة المفروضة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بحرمانه من إبرام أي صفقات جديدة خلال فترتي الانتقالات“.

ورفض فيفا الاستئناف المقدّم من تشيلسي بتأجيل تطبيق العقوبة، التي تتضمن -أيضًا- غرامة قيمتها 460 ألف جنيه إسترليني، بسبب مخالفات تتعلق بالتعاقد مع لاعبين أقل من 18 عامًا.

وبناءً على تلك العقوبة، وقرار فيفا رفض الاستئناف، فإن تشيلسي لن يستطيع ضم أي لاعب جديد إلى صفوفه حتى منتصف عام 2020، وهو توقيت نهاية عقد هازارد ذاته.

وأشارت ”الديلي إكسبريس“ إلى أن إدارة تشيلسي تشعر بقلق شديد من الاستغناء عن هازارد، ورحيله إلى نادي ريال مدريد الإسباني، الذي رصد 70 مليون جنيه إسترليني لضم البلجيكي الدولي.

وأكدت أن إدارة البلوز تدرس بجدية شديدة رفض عرض الريال، واتخاذ قرار باستمرار هازارد حتى نهاية عقده، حتى ولو كان ذلك سيكلف النادي رحيله مجانًا العام المقبل.

وقالت إن تعاقد تشيلسي مع نجم الوسط الأمريكي كريستيان بوليسيتش، لاعب بروسيا دورتموند الألماني في يناير الماضي، يمكن أن يهدئ مخاوف إدارة البلوز، إلا أن هناك تجاهًا آخر برفض الاستغناء عن هازارد حتى في وجود بوليسيتش، الذي سيخوض تجربة جديدة ولا يزال صغير السن، إذ يبلغ من العمر 20 عامًا فقط، ويفتقد خبرات الدوري الإنجليزي.