القنوات الناقلة لمباراة فولهام ضد ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي

يصطدم نادي ليفربول بنظيره فولهام، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ”كرافين كوتاج“.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والربع بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق أحمد الطيب.

ويطمح ليفربول في مواجهة اليوم أمام مضيفه فولهام تحقيق الفوز من أجل خطف صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت من مانشستر سيتي، الذي تم تأجيل مباراته في الجولة الحالية، لخوضه لقاء سوانزي سيتي فى ربع نهائي كأس إنجلترا، أمس السبت.

ويحتل ليفربول المركز الثاني حاليًا بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر بـ74 نقطة، بينما يأتي فولهام في المركز التاسع عشر برصيد 17 نقطة.

ويدخل ليفربول اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على بايرن ميونخ 3-1 إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا ليتأهل لدور ربع النهائي.

وعلى الرغم أن فولهام يبتعد بفارق 13 نقطة عن المنطقة الآمنة بجدول الدوري، إلا أنه سيسعى جاهداً لتحقيق الفوز من أجل التمسك بآماله في البقاء بالدرجة الممتازة.

ويأمل الدولي المصري محمد صلاح في استعادة ذاكرة التهديف أمام فولهام بعدما صام عن التسجيل في آخر 4 مباريات بمسابقة الدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد وواتفورد وإيفرتون وبيرنلي.

ويتطلع صلاح لقيادة ليفربول للحصول على لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 1990، والعودة من جديد لحصد الألقاب الجماعية مع أندية أوروبا بعد غياب.