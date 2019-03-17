موعد مباراة ليفربول وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي

يواجه نادي ليفربول نظيره فولهام، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ”كرافين كوتاج“.

ويطمح ليفربول في مواجهة اليوم أمام مضيفه فولهام تحقيق الفوز من أجل خطف صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت من مانشستر سيتي، الذي تم تأجيل مباراته في الجولة الحالية، لخوضه لقاء سوانزي سيتي فى ربع نهائي كأس إنجلترا، أمس السبت.

ويحتل ليفربول المركز الثاني حاليًّا بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر بـ74 نقطة، بينما يأتي فولهام في المركز التاسع عشر برصيد 17 نقطة.

ويستعد الدولي المصري محمد صلاح لتسجيل الظهور الـ93 مع ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية، إذ شارك في 92 مباراة مع ”الريدز“ بمختلف المسابقات، سجل خلالها 64 هدفًا وصنع 25 هدفًا، وفقاً لموقع ”ترانسفير ماركت“ العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم.

ويتطلع صلاح لقيادة ليفربول للحصول على لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 1990، والعودة من جديد لحصد الألقاب الجماعية مع أندية أوروبا بعد غياب، بجانب الاحتفاظ بلقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والربع بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق أحمد الطيب.