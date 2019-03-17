غوارديولا يتساءل عن أسباب غياب حكم الفيديو عن مباراة مانشستر سيتي ضد سوانزي

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إنه لا يستطيع أن يفهم لماذا لم يتم استخدام نظام حكم الفيديو المساعد في ملعب سوانزي سيتي بعد أن ساعدت قرارات تحكيمية مثيرة للجدل فريقه على الفوز 3-2 في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي، أمس السبت.

وعوض سيتي تأخره بهدفين باستاد ليبرتي ليحجز مكانًا في الدور قبل النهائي للمرة الثانية في ثلاثة مواسم ويحافظ على آماله في إحراز رباعية لا سابق لها من الألقاب في كرة القدم الإنجليزية.

لكن سوانزي المنافس في الدرجة الثانية سيشعر بالظلم بسبب احتساب هدفين متأخرين لصالح سيتي كان من المؤكد تقريبًا ألا يتم احتسابهما إذا كان نظام حكم الفيديو المساعد يعمل.

واحتسبت ركلة جزاء لصالح سيتي قبل 12 دقيقة على النهاية رغم أن الإعادة التلفزيونية أظهرت حصول كاميرون كارتر-فيكرز، لاعب سوانزي، على الكرة بصورة سليمة بدون ارتكاب مخالفة ضد رحيم سترلينغ.

ونفذ سيرجيو أغويرو ركلة الجزاء ودخلت الكرة المرمى بعد اصطدامها بالقائم والحارس كريستوفر نوردفيلدت.

وكان هناك المزيد من الجدل في الدقيقة 88 إذ كان أغويرو في موقف تسلل قبل أن يسجل هدف الفوز بضربة رأس.

لكن لم يكن نظام حكم الفيديو المساعد موجودًا لمراجعته بعدما قرر المسؤولون عن كرة القدم الإنجليزية أن يقتصر وجوده في مباريات الكأس على ملاعب الأندية التي تنافس في الدوري الممتاز.

ولا يتفق غوارديولا، وهو من مؤيدي نظام حكم الفيديو المساعد، مع هذه السياسة.

وقال غوارديولا: ”أنا آسف على التسلل، لا أفهم لماذا لم يتم استخدام حكم الفيديو المساعد في هذه المسابقة في هذه المرحلة. أتمنى ألا يحدث ذلك في الموسم المقبل.

”كنا محظوظين حقًا في ركلة الجزاء لكنك بحاجة للحظ، خاصة عندما تشارك في أربع بطولات“.

لكن غوارديولا كال المديح لشخصية فريقه الذي عوض تأخره بهدفين لينتصر لأول مرة بجميع المسابقات منذ توليه المسؤولية.

وأضاف المدرب الإسباني: ”تحدثنا أثناء الاستراحة عن أننا في حاجة لهدف واحد وبعد أن سجلنا الهدف سيصبح الباقي أسهل“.

وتابع: ”بعد أن سجلنا صنعنا العديد من الفرص، لكن الروح القتالية والإصرار ساعدنا على الفوز بالمباراة“.

وقال غراهام بوتر، مدرب سوانزي: ”اللاعبون يشعرون بخيبة الأمل لكون قرارين لم يكونا من الواجب أن يذهبا للفريق المنافس“.

وأضاف: ”لا أعرف إن كان رحيم قد سقط بسهولة للحصول على ضربة جزاء، لكن كاميرون يعتقد أنه حصل على الكرة“.