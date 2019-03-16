وولفرهامبتون يصعق مانشستر يونايتد ويبلغ قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

حقق وولفرهامبتون واندرارز مفاجأة وأطاح بمانشستر يونايتد من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما فاز عليه 2-1 في دور الثمانية اليوم السبت.

واستفاد ولفرهامبتون من هدفي راؤول خيمنيز ودييغو جوتا لينتزع بطاقة الظهور في الدور قبل النهائي وينهي آمال يونايتد، ومدربه المؤقت أولي جونار سولشار، في الفوز بلقب محلي هذا الموسم.

وسجل خيمنيز الهدف الأول بتسديدة أرضية من داخل المنطقة في الدقيقة 70 وأضاف جوتا الهدف الثاني بعد ست دقائق بعدما راوغ لوك شو بشكل رائع وانفرد بمرمى الحارس سيرجيو روميرو.

وفي الدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت بدل الضائع تلقى ماركوس راشفورد تمريرة من شو وسدد كرة قوية في شباك ولفرهامبتون.

ولحق وولفرهامبتون بمانشستر سيتي وواتفورد في قبل النهائي.

ويلعب ميلوول مع برايتون آند هوف ألبيون في ختام منافسات دور الثمانية غدا الأحد.