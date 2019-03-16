والد أنطونيو فالنسيا نجم مانشستر يونايتد يعلن رحيل اللاعب في الميركاتو الصيفي

كشف لويس فالنسيا، والد نجم مانشستر يونايتد ووكيله، أنطونيو فالنسيا، أن نجله يريد الرحيل عن ”الشياطين الحمر“، فور انتهاء عقده في الصيف المقبل.

وينتهي تعاقد اللاعب، صاحب الـ 33 عامًا، مع ناديه مانشستر يونايتد بختام الموسم الجاري، فيما لم يجدد النادي تعاقده مع اللاعب لموسم إضافي، في الوقت المحدد لذلك، حسب العقد المبرم بينهما، ليصبح من شبه المؤكد مغادرة فالنسيا لمانشستر الصيف المقبل..

وقال والد اللاعب لصحيفة ”ميرور“ البريطانية: ”بالتأكيد نجلي لن يستمر مع مانشستر يونايتد، إنه يريد البحث عن أجواء جديدة“.

وأضاف: ”النادي أيضًا لن يجدد عقد أنطونيو الذي ينتهي هذا الموسم، فالعلاقة بين الطرفين مثل كل شيء في الحياة، لها نقطة نهاية“.

وتابع: ”هناك اهتمام من آرسنال، وست هام، وإنتر ميلان، بالإضافة إلى نادٍ من الصين“.

وأتم: ”أنطونيو يريد اختيار الوجهة الأفضل، لكنه قبل كل شيء يريد التوقيع على عقد لمدة عامين مع النادي الجديد“.

يذكر أن فالنسيا انضم إلى اليونايتد قادمًا من ويغان في عام 2009، وشارك مع الشياطين الحمر في أكثر من 300 مباراة.