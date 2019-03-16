مايكل كاريك: سولشاير يتقاسم نفس قيم أليكس فيرغسون في قيادة مانشستر يونايتد

قال مايكل كاريك، المدرب المساعد لفريق مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، إن أولي جونار سولشاير، المدرب المؤقت، يملك نفس المبادئ القائمة على العمل الشاق والنهج الإيجابي والتي كان يتبناها أليكس فيرغسون، المدرب السابق للفريق، مشيرًا إلى أن هذا ساعد النادي على إعادة اكتشاف حيويته المفقودة.

وأعاد سولشاير المهاجم السابق ليونايتد شباب الفريق منذ توليه المهمة بدلًا من جوزيه مورينيو المقال في ديسمبر كانون الأول الماضي ما رسم البسمة ثانية على وجوه اللاعبين والجماهير أيضًا بسبب نهجه الهجومي.

وفاز يونايتد في 10 من بين 13 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة سولشاير وخسر مباراته الأولى ضمن هذه المسيرة أمام آرسنال مطلع الأسبوع الماضي وبلغ دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا ليصبح المرشح لتولي المهمة بشكل دائم.

وقال كاريك، الذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات مع يونايتد إلى جانب لقب دوي أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لصحيفة ”تايمز“ البريطانية: ”إنهما يمتلكان نفس المبادئ، يتحدث أولي كثيرًا للتشكيلة عن العمل الجاد.

”يقوم بذلك بطريقته، هذا هو الطابع الذي يميز النادي، الحمض النووي لمانشستر يونايتد.. أداء مثير وإيجابي يقود للفوز، عندما تخاطر فإنك تحقق ما تريد“.

وأضاف: ”نعمل وفقًا لمنظومة قيم ولكن بتواضع.. طريقة يونايتد ليست ‭’‬نحن أفضل منك‭’‬، الهدف هو العمل الجاد والشاق.

”أفضل التشكيلات التي لعبت مع يونايتد على مدار سنوات هي تلك التي كانت تمتلك قيمًا لا تصدق على صعيد العمل“.

وساعد سولشاير يونايتد على تحقيق عودة مفاجئة في النتيجة ليبلغ دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بفارق الأهداف المسجلة خارج الملعب عقب انتصار مثير 3-1 على باريس سان جيرمان على الرغم من خسارة لقاء الذهاب 2-صفر.

وسيلعب يونايتد مع برشلونة في دور الثمانية الشهر المقبل.