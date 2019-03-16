نادي ليفربول ينافس بايرن ميونخ على حكيم زياش نجم أياكس

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، السبت، أن نادي ليفربول دخل في صراع مع بايرن ميونخ الألماني، للتعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام الهولندي.

وبحسب شبكة ”بليتشر ريبورت“، فإن ليفربول يسعى للتعاقد مع حكيم زياش في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وقدّم حكيم زياش مستوى رائعًا أمام ريال مدريد في مباراتي ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ انتزع النادي الهولندي بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بنتيجة إجمالية، 5/3، سجل منها النجم المغربي هدفين.

وارتبط زياش، البالغ من العمر 25 عامًا، بالانتقال إلى بايرن ميونخ، بعد مستواه أمام النادي البافاري في مباراتي الفريقين في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، كما تردد أن تشيلسي يرغب في ضم النجم المغربي.

وسجل زياش 18 هدفًا وصنع 16 مع أياكس الموسم الحالي في 36 مباراة، علمًا أن عقده مع أياكس يمتد حتى العام 2021.

ويتردد أن أياكس يرغب في الحصول على 30 مليون جنيه إسترليني، للتخلي عن زياش عقب نهاية الموسم الحالي.