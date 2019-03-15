يورغن كلوب يؤكد غياب لاعب وسطه عن مباراة ليفربول وفولهام وشكوك حول كيتا

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول اليوم الجمعة إن القائد جوردان هندرسون سيغيب عن مواجهة مستضيفه فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد لعدم تعافيه من إصابة في الكاحل.

وخرج لاعب الوسط مصابًا في مباراة إياب دور الـ 16 أمام بايرن ميونخ يوم الأربعاء والتي فاز بها فريق المدرب كلوب 3/1 ليبلغ دور الـ 8 في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا.

وضم منتخب إنجلترا اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا لخوض مباريات في تصفيات بطولة أوروبا 2020 هذا الشهر.

وأبلغ كلوب مؤتمرًا صحفيًا ”سنجازف بشدة إذا دفعنا بهندرسون هذا الأسبوع، ستكون فترة التوقف الدولية فرصة جيدة وطويلة له للتعافي“.

وتابع ”يعاني من مشكلة طفيفة في الكاحل لكنه لم يتعاف نهائيًا“.

ويواجه زميله لاعب الوسط نابي كيتا اختبارًا أخيرًا قبل الدفع به في مواجهة فولهام صاحب المركز التاسع عشر بعد غيابه عن مباراة بايرن.

وأضاف كلوب: ”سنرى إن كان نابي يستطيع التدرب اليوم، نتائج الفحوص مشجعة لكن يجب التأكد منها“.

وسيضع الانتصار ليفربول، الذي ينافس على اللقب، في صدارة الترتيب برصيد 76 نقطة متفوقًا بنقطتين على مانشستر سيتي الذي سيلتقي مع سوانزي سيتي غدًا السبت في دور الـ 8 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويملك مانشستر سيتي مباراة مؤجلة لكن كلوب أوضح أن مانشستر سيتي سيواجه اختبارين أمام توتنهام الثالث وغريمه مانشستر يونايتد في أبريل.

وقال: ”لا يهمنا إن كان مانشستر سيتي يملك مباراة مؤجلة، نرغب في الفوز بمباراتنا مطلع الأسبوع. سيلعب مانشستر سيتي مع مانشستر يونايتد في المباراة المؤجلة وستكون مباراة صعبة لكن يتعين علينا التركيز فقط على مبارياتنا وأنفسنا“.

وأضاف بقوله: ”لا نعاني ضغوطًا نفسية عندما يكون مانشستر سيتي متقدمًا علينا في الترتيب أو نحن من يتقدم عليه، سنركز على مبارياتنا حتى نهاية الموسم“.