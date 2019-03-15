سولشاير يستبعد عودة سانشيز لمانشستر يونايتد في الوقت الحالي

استبعد النرويجي أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، عودة لاعبه التشيلي أليكسيس سانشيز للملاعب، غدًا السبت؛ بسبب معاناته من إصابة في الركبة.

قال المدرب النرويجي في مؤتمر صحفي، الجمعة: ”سيعود لإنجلترا الأحد، إنه يخضع للعلاج في برشلونة ولن يعود للعب قبل عدة أسابيع“.

وتابع قائلًا: ”لا يمكنك أن تكون متيقنًا بنسبة 100%، لكن ألكسيس لاعب ملتزم ويحب كرة القدم؛ لذلك فأنا متأكد من أنه يقوم بكل ما في وسعه للعودة“.

وبذلك، سيكون سانشيز أحد الغيابات العديدة التي سيواجهها يونايتد بين صفوفه، حين يلتقي وولفرهامبتون واندرز، غدًا السبت، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث سيسعى ”الشياطين الحمر“ للتأهل لربع نهائي البطولة.