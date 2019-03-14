أهداف مباراة تشيلسي ودينامو كييف.. 4/0 للبلوز (فيديو)

سجل المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو الهدف الأول في المباراة التي جمعت ناديه تشيلسي الإنجليزي مع مضيفه دينامو كييف الأوكراني في إياب دور الـ 16 بالدوري الأوروبي.

وجاء هدف جيرو في الدقيقة الخامسة، مستغلًا كرة من روبن لوفتوس تشيك بعد ركلة ركنية لعبها ويليان.

وأضاف جيرو الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 33 مستغلًا كرة عرضية من ماركوس ألونسو.

ووقع ألونسو الهدف الثالث في الدقيقة 45+1.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز تشيلسي 3/0 على ملعب ستامفورد بريدج.

ديناموكييف 0 × 1 تشيلسي | هدف جيرو pic.twitter.com/bsxudGnrNc — مجنون كوره ???? (@wEyXuJhLhgYrs1V) ١٤ مارس ٢٠١٩

ديناموكييف 0 × 2 تشيلسي | هدف جيرو pic.twitter.com/1cE7F4nrkI — مجنون كوره ???? (@wEyXuJhLhgYrs1V) ١٤ مارس ٢٠١٩