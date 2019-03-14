والدة ليروي ساني تعرقل عملية تجديد عقده مع مانشستر سيتي

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الخميس، أن والدة النجم الألماني ليروي ساني، تعرقل عملية تجديد عقده مع مانشستر ستي.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“، فإن عدم تقدم مفاوضات تمديد عقد ليروي ساني مع مانشستر سيتي، يعود جزئيًا إلى والدته ريجينا فيبر، التي تعرقل محاولات توقيع عقد جديد.

وأضافت الصحيفة أن ريجينا فيبر، والدة ساني، دخلت في مفاوضات تمديد عقد ساني مع مانشستر سيتي، وهو الأمر الذي يعرقل تقدم المفاوضات بين مانشستر سيتي وساني

ويسعى المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي لتمديد عقد ساني لقطع الطريق على الأندية الطامعة في الحصول على خدمات الدولي الألماني.

كما عبّر ليروي ساني، البالغ من العمر 23 عامًا، في وقت سابق عن رغبته في البقاء مع مانشستر سيتي لفترة طويلة.

وانضم ساني إلى مانشستر سيتي العام 2016، قادمًا من شالكة الألماني مقابل 50 مليون يورو. ويمتد عقده الحالي مع الفريق الإنجليزي حتى العام 2021.

وسجل ساني 14 هدفًا وصنع 17 في 37 مباراة مع مانشستر سيتي الموسم الحالي، علمًا أنه سجل 37 وصنع 44 في 123 مباراة منذ انضمامه للفريق.