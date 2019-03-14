موعد مباراتي ليفربول مع فولهام وتشيلسي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

يأمل ليفربول في الاستفادة من زخم الانتصار الرائع خارج الأرض على بايرن ميونخ، وتحقيق الفوز على فولهام المتعثر يوم الأحد، لتصدير الضغط إلى غريمه مانشستر سيتي في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي ظل استمرار محاولات مانشستر سيتي لحصد 4 ألقاب في موسم واحد، فإنه سيلعب قبلها بيوم واحد في دور الـ 8 لكأس الاتحاد الإنجليزي، بينما يملك ليفربول الفرصة للتقدم بنقطتين على فريق بيب غوارديولا إذا حقق الفوز خارج ملعبه.

ورغم أن مانشستر سيتي سيملك حينها مباراة مؤجلة فإن جمع النقاط في هذه المرحلة من الدوري تمنح دفعة مهمة، خاصة مع ترقب خوض مواجهات قوية في دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا.

وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول قبل اللعب في ميونخ في إياب دور الـ 16 بدوري الأبطال إن الانتصار ”سيغيّر العالم“ لفريقه ولن يؤثر بشكل سلبي على محاولات حصد اللقب المحلي.

وبكل تأكيد فإن طريقة التفوق على العملاق الألماني 3/1 على أرضه ستمنح فريق كلوب دفعة هائلة من الثقة.

وقال كلوب: ”هذا مؤشر رائع أننا وضعنا حدًا عاليًا لليفربول ولهذا النادي الرائع، ونحن عدنا إلى المستوى الرفيع من كرة القدم“.

والشيء الوحيد المقلق لكلوب هو تعرض جوردان هندرسون قائد ليفربول لإصابة في الكاحل أمام بايرن، ما يعني غيابه عن لقاء فولهام.

لكن حتى بدون القائد من المستبعد أن يواجه ليفربول صعوبات أمام الفريق الذي خسر 9 مرات في آخر 10 مباريات بالدوري الممتاز.

وفي مباراتين لفولهام تحت قيادة المدرب المؤقت سكوت باركر، وهو المدرب الثالث للنادي هذا الموسم، أظهر الفريق تحسنًا رغم الخسارة أمام تشيلسي وليستر سيتي.

ورغم ذلك، يتأخر فولهام بفارق 13 نقطة عن منطقة الأمان قبل آخر 8 جولات، ولا يتقدم سوى على هدرسفيلد تاون الذي سيلعب في ضيافة وست هام يونايتد يوم السبت.

وتتنافس عدة فرق أخرى على الابتعاد عن آخر مراكز الهبوط، وهي كارديف سيتي وبيرنلي وساوثهامبتون وبرايتون وكريستال بالاس ونيوكاسل يونايتد.

ومن بين كل هذه الأندية سيلعب بيرنلي ونيوكاسل مطلع الأسبوع المقبل حيث يستضيف الأول، الذي يتقدم بنقطة واحدة ومركزين على منطقة الهبوط، منافسه ليستر سيتي.

وبعد خوض 8 مباريات بالدوري دون هزيمة خسر بيرنلي في آخر 3 مباريات، ولم يعد يتحمل أي تعثر جديد.

وعندما تأخر نيوكاسل 0/2 أمام إيفرتون في الجولة الماضية بدا أنه سيتقرب من منطقة الهبوط، لكنه انتفض وفاز 3/2 ليتقدم بـ 6 نقاط على كارديف صاحب المركز الثامن عشر.

وسيلعب فريق رفائيل بنيتيز في ضيافة بورنموث يوم السبت، ويدرك جيدًا أن الانتصار سيجعله يبتعد عن الهبوط.

وتتنافس 4 أندية على المركزين الثالث والرابع، لكن تشيلسي سادس الترتيب فقط سيلعب هذه الجولة حيث يخوض مواجهة محفوفة بالمخاطر في ملعب جوديسون بارك يوم الأحد.

وإذا فاز تشيلسي فإنه سيملك نفس رصيد آرسنال رابع الترتيب.

موعد مباراة ليفربول وفولهام:

يوم الأحد، الساعة 17:15 بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة تشيلسي وإيفرتون:

يوم الأحد، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.