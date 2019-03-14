مانشستر يونايتد يلبي رغبات آدريان رابيو قبل الانقضاض عليه

انضم مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى عدة أندية تسعى للتعاقد مع الفرنسي آدريان رابيو الذي رفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وسيرحل مجانًا عن النادي بنهاية الموسم، ليتنافس مع أندية توتنهام هوتسبير وتشيلسي وآرسنال.

وألغى برشلونة فكرة التعاقد مع رابيو بعد ضم فرنكي دي يونغ لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي، فضلًا عن مماطلته في التفاوض.

وأبدى مانشستر يونايتد اهتمامه باللاعب الشاب، البالغ من العمر 23 عامًا، رغم مشاكل اللاعب مع ناديه، وآخرها احتفاله عقب خروج النادي الفرنسي من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية، أن أولي جونار سولسكاير المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد أعدّ قائمة بأولوياته من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووضع رابيو كبديل محتمل للاعبي خط الوسط نيمانيا ماتيتش وخوان ماتا وأندير هيريرا، مع إمكانية منحه 200 ألف إسترليني كراتب أسبوعي.

ويبحث رابيو عن راتب أسبوعي في هذا المتوسط وصفقة انتقال يحصل بموجبها على 10 ملايين إسترليني في الموسم، ومانشستر يونايتد مستعد لتلبية رغباته.

وقال مصدر في أولد ترافورد: ”يبدو أن وكيل أعماله عرضه على جميع الأندية المتاحة. المدرب يدرك قدراته ونبحث عن لاعب وسط على المدى البعيد“.